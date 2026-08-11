مريم كريم رابعة العالم في «مونديال أوريغون»

أكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتأهيل ورعاية المواهب، إلى جانب استمرار المشاركة في البطولات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك على ضوء النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني والمستويات التنافسية أمام نخبة الأبطال في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عاماً «أوريغون 2026»، التي اختتمت أمس في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إن حصول العداءة مريم كريم على المركز الرابع عالمياً في سباق 400 متر حواجز يمثل أبرز نتائج المشاركة الإماراتية في البطولة، ويعكس مؤشراً إيجابياً على مستقبل هذا الجيل وقدرته على مواصلة التطور والمنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى.

وأوضح أن مريم كريم أنهت السباق النهائي بزمن بلغ 56.27 ثانية، بفارق 0.28 ثانية فقط عن صاحبة الميدالية البرونزية، بعدما تصدرت مجموعتها في الدور الأول بزمن 57.87 ثانية، ثم واصلت تألقها في الدور نصف النهائي بتصدر مجموعتها والترتيب العام بين جميع المتأهلات إلى النهائي، مسجلة أسرع زمن وقدره 56.39 ثانية.

وأضاف أن احتلال المركز الرابع عالمياً، والاقتراب من تحقيق أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، يعكس حجم التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل بداية حقيقية لهذا الجيل الواعد، بما يوفر قاعدة قوية للبناء على المكتسبات وتعزيز الحضور في البطولات المقبلة.

وأشار إلى الأداء المتميز للاعبة سلمى هيثم المري في مسابقة رمي المطرقة، بعدما حطمت الرقم الوطني السابق للشابات البالغ 58.12 متر، وسجلت رقماً وطنياً جديداً بلغ 58.96 متر، لتحقق المركز الثالث عشر عالمياً من بين 22 لاعبة، وبفارق مركز واحد فقط عن بلوغ الدور النهائي.

ونوه رئيس الاتحاد بتأهل العداء سليمان عبد الرحمن إلى نصف نهائي سباق 400 متر، بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 46.68 ثانية، قبل أن يحسن رقمه في نصف النهائي إلى 46.27 ثانية، وينهي المنافسات في المركز الرابع ضمن مجموعته.