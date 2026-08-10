نجوم مونديال 90: حرس الرئاسة أعادنا إلى الزمن الجميل

أعرب عدد من نجوم منتخب الإمارات في مونديال 1990، عن سعادتهم بالمشاركة في المباراة الاستعراضية التي أقيمت ضمن فعاليات نهائي بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع حرس الرئاسة في مجمع ند الشبا الرياضي، مؤكدين أن اللقاء أعاد إليهم ذكريات الزمن الجميل وجمعهم مجدداً بعد سنوات طويلة.

وتوجه إبراهيم مير، الشكر إلى حرس الرئاسة على الدعوة التي أتاحت له فرصة الالتقاء مجدداً بزملائه وأصدقائه، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين لم يلتق بهم منذ سنوات طويلة، تصل مع بعضهم إلى نحو 20 عاماً، وهو ما منح المناسبة طابعاً خاصاً، بعدما اجتمعوا وتبادلوا الأحاديث والذكريات ولعبوا معاً من جديد.

وأضاف أن اللقاء أعاد إلى الذاكرة العديد من المحطات التي عاشها مع المنتخب، ومنها المشاركة في سنغافورة وكأس آسيا ودورات كأس الخليج، موضحاً أن ذلك الجيل قدم كل ما لديه، رغم وجود فرص لتحقيق نتائج أفضل في بعض المشاركات بعد احراز الوصافة، متمنياً التوفيق للأجيال الحالية والقادمة في مواصلة مسيرة المنتخب.

وكشف مير عن التواصل بين نجوم جيل مونديال 1990 عبر مجموعة خاصة تجمعهم، وتشهد نقاشات مستمرة حول كرة القدم والمنتخب ومنافسات الدوري والكأس والفرق المرشحة للتتويج بالبطولات.

فرصة مميزة

من جانبه، أكد خالد إسماعيل أن المباراة الاستعراضية شكلت فرصة مميزة لاجتماع نحو ثلاثة أجيال من نجوم الكرة الإماراتية في مكان واحد، مشيراً إلى مرور سنوات طويلة من دون أن تتاح لهم فرصة الالتقاء مع البعض منهم في مثل هذه البطولة والتجمع.

وأوضح أن التجمع أعاد إليهم الكثير من الأيام والذكريات الجميلة التي عاشوها معاً، متمنياً استمرار مثل هذه المبادرات وإقامة المزيد من اللقاءات والبطولات التي تجمع اللاعبين السابقين وتحافظ على التواصل بينهم.

سعادة واعتزاز

بدوره، أعرب عبدالرحمن الحداد، لاعب منتخب الإمارات، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً اعتزازه باللعب ضمن فعاليات بطولة حرس الرئاسة، ومشيراً إلى أن اجتماع هذا العدد من اللاعبين أعاد إليهم أجواء الزمن الجميل، خصوصاً مع حضور معظم الأسماء التي عاصرت تلك المرحلة.

وكشف الحداد أن الأجواء الجميلة بدأت قبل الوصول إلى الصالة، بعدما حضر اللاعبون معاً في حافلة واحدة وتبادلوا الأحاديث والذكريات طوال الطريق، لافتاً إلى أنه مازح زملاءه بضرورة عيش أجواء اللاعبين المحترفين في الوقت الحالي، وهو ما أضفى أجواء خاصة على التجمع.

ماضي جميل

من جهته، أكد عبدالرحمن محمد، لاعب منتخب الإمارات والنصر السابق، أن المشاركة أعادته إلى الماضي الجميل وجمعته بزملاء لم ير بعضهم منذ فترة طويلة، سواء من أبناء جيله أو الأجيال الأخرى.

وأشار إلى أن تلبية مثل هذه الدعوات تمثل واجباً على اللاعبين السابقين باعتبارهم جزءاً من المجتمع، مؤكداً حرصهم على التواجد والمشاركة في المبادرات الوطنية، ومعرباً عن سعادته بالعودة وتقديم بعض اللمحات الفنية أمام الجماهير.

وأوضح عبدالرحمن محمد أن التواصل بين نجوم جيل مونديال 1990 مستمر بشكل يومي عبر مجموعة في «واتساب» تحمل اسم «جيل التسعين»، وتشهد تفاعلاً ونقاشات كروية متواصلة حول المنتخب والدوري وكأس العالم وغيرها من الموضوعات، موجهاً الشكر إلى حرس الرئاسة على المبادرة التي جمعتهم مجدداً في يوم أعاد إليهم الكثير من الذكريات.