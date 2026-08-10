صيف دبي ..باقة من الأنشطة والفعاليات الرياضية

تقدم مفاجآت صيف دبي 2026 باقة متنوعة من تجارب اللياقة البدنية والعافية في مختلف أنحاء المدينة خلال الصيف، لتمنح العائلات والزوار العديد من الفرص للحفاظ على نشاطهم خلال الموسم.

ومن فعاليات الجري الداخلية، وتجارب اللياقة المجتمعية بالتعاون مع نيو بالانس، وكومون غراوندس، والنسخة الأولى من ألعاب التحمل، إلى عالم دبي للرياضة، وجلسات البادل، وتجارب التعافي في مركز سمادي ويلنس، تقدم مفاجآت صيف دبي أنشطة تناسب مختلف الاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية.

"مولاثون" دبي هيلز مول

تجمع هذه السلسلة الصيفية بين اللياقة البدنية، والاستشفاء العضلي، والتفاعل المجتمعي كجزء من تجربة "مولاثون" في دبي هيلز مول. يمكن للمشاركين الانضمام إلى سباق "مولاثون" الذي ينطلق في الساعة 6:15 صباحاً، حيث يكون التجمع عند متجر "نيو بالانس" في دبي هيلز مول قبل الانطلاق في المسار المحدد. وانطلقت هذه الفعالية من 7 الجاري وتستمر حتى 28 أغسطس .



سباق دبي أوتليت مول للجري



أقيمت أمس سلسلة سباقات الجري الداخلية في دبي أوتليت مول، لتجمع المشاركين من مختلف المستويات في تجربة رياضية فريدة داخل المركز التجاري، مع سباقات ضمن فئات مختلفة لمسافات 1 كم، و2.5 كم، و5 كم، و10 كم.

يُقام الحدث بتنظيم من شركة "بيلوتون إيفنتس" وبدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث يجمع بين اللياقة البدنية وأجواء المرح من خلال الموسيقى، والأنشطة العائلية، ومحطات الدعم، والأجواء المجتمعية النابضة بالحيوية، ليقدم تجربة تفاعلية مميزة للمشاركين والزوار على حد سواء

الجري في بالم جميرا مول

يدعو بالم جميرا مول هواة الرياضة والأنشطة العائلية من جميع الأعمار ومستويات اللياقة للمشاركة في سباق الجري الداخلي الذي يُقام يوم 23 أغسطس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، والاستمتاع بمسار مكيف بالكامل، مع أجواء حماسية تتضمن الموسيقى، ومحطات المياه والدعم، بالإضافة إلى توفر مواقف مريحة للسيارات في المول.

كما يتضمن الحدث جوائز قيّمة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على قسائم شراء تزيد قيمتها على 15,000 درهم.

إعادة التوازن الشامل في مركز سمادي ويلنس

يمكن لزوار مركز سمادي ويلنس للمرة الأولى الاستفادة من باقة "إعادة التوازن الشامل" خلال فعاليات "مفاجآت صيف دبي". تبلغ تكلفة هذه التجربة 77 درهماً للشخص الواحد، وتشمل حصة يوغا، ودخول إلى المسبح، وجلسات استشفاء تتضمن الساونا وحمام الثلج. وتستمر هذه الفعالية حتى 23 أغسطس.



يُعد مركز سمادي ويلنس، الواقع في منطقة جميرا 3، وجهة متخصصة في العافية وأسلوب الحياة الواعي، ويقدم جلسات يشرف عليها خبراء وتجارب شاملة صُممت لدعم الصحة والعافية.

عالم دبي للرياضة

يُعيد "عالم دبي للرياضة" أجواء الأنشطة الرياضية الصيفية الداخلية إلى مركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع فعاليات مفاجآت صيف دبي، وذلك في نسخته السادسة عشرة باعتباره الوجهة الرياضية الداخلية الأقدم في المدينة. ويوفر "عالم دبي للرياضة" بيئة مكيفة بالكامل، ويرحب بعشاق الرياضة واللياقة البدنية من جميع الأعمار ومستويات المهارة للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة، التي تشمل كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة والتنس، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومتاحة للاستخدام المجاني.

ألعاب التحمّل

تدعو ألعاب التحمّل، الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، العائلات والزوار للمشاركة في نسختها الافتتاحية 30 أغسطس المقبل ، حيث تجمع رياضيي ألعاب التحمّل وعشاق اللياقة البدنية من مختلف المستويات في يوم حافل بالمنافسات في مركز رياضات التحمل بمجمع حمدان الرياضي.

ويتضمن الحدث خمس مسابقات هي: ركوب الدراجات المائية، والأكواثلون، والترياثلون، والدواثلون، وتحدّي التحمّل الأقصى، ما يمنح المشاركين فرصة لاختبار قدرتهم على التحمّل من خلال تحديات السباحة، وركوب الدراجات، والجري، وتمارين اللياقة الوظيفية.

يُقام الحدث في أجواء حماسية داخل ساحة تضم مسبح حمدان الشهير، ودراجات المهارات، ومساراً داخلياً بطول 400 متر، ليقدم تجربة مميزة لكل من الرياضيين المحترفين والمشاركين للمرة الأولى.

وسيحصل جميع المشاركين على حقيبة هدايا تضم منتجات، وهدايا مجانية، وعروضاً حصرية، ومفاجآت مقدمة من شركاء الحدث، بالإضافة إلى إمكانية زيارة معرض الشركاء والرعاة المقام طوال اليوم

تجربة البادل



يقدم فندق دوسيت ثاني دبي باقة "العب البادل وتناول الطعام" خلال فعاليات "مفاجآت صيف دبي"، حيث تتيح الباقة لأربعة لاعبين الاستمتاع بجلسة بادل مدتها 90 دقيقة مع إطلالة رائعة على برج خليفة وأفق مدينة دبي

دبي مولاثون

يأتي "مولاثون دبي" ليحوّل مراكز التسوق في الصيف في جميع أنحاء المدينة إلى مساراتٍ داخلية مكيّفة للمشي والجري، يومياً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، من 7 صباحاً حتى 10 صباحاً. هذه المبادرة المجتمعية المجانية مخصصة للياقة البدنية، ومصّمّمة بهدف تشجيع المقيمين في دبي وزوّارها على البقاء نشطين، حتى في أوقات الحرّ الصيفية.

تحدي دبي مولاثون



ضمن فعالية "دبي مولاثون"، يمكن للمشاركين خوض تحدي دبي مولاثون × بلو وتتبع خطواتهم للحصول على فرصة الفوز بـ 5,000 نقطة من نقاط بلو. سيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع بناءً على أعلى عدد تراكمي للخطوات المسجلة خلال ذلك الأسبوع.

وللمشاركة، يمكن تحميل تطبيق بلو، وزيارة دبي فستيفال سيتي مول، ومسح رمز الاستجابة السريعة الموجود عند مسار "مولاثون"، ثم تتبع الخطوات أثناء المنافسة في لوحة المتصدرين. يمكن تحويل نقاط بلو إلى قسائم مميزة من علامات تجارية رائدة والاستفادة من عروض حصرية. ويستمر الحدث حتى 15 سبتمبر المقبل.

