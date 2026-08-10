سعيد آل علي: نجاح النسخة الأولى لبطولة النخبة لحرس الرئاسة دافع للاستمرار

أكد سعيد آل علي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى يشكل دافعاً للاستمرار في تنظيم البطولة مستقبلاً، مشيراً إلى أن تفاعل فرق العمل والشركاء والجمهور أسهم بصورة كبيرة في نجاح الحدث.

وقال: «الحمد لله كانت البداية طيبة والبطولة ناجحة، وكان تفاعل فريق العمل والشركاء مميزاً، ونشكر جميع من شارك في التنظيم، ومجمع ند الشبا الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم، كما أسعدنا تفاعل الجمهور وحضوره، ونتمنى أن يكون الجميع قد استمتع بالبطولة، ونخطط للاستمرار في تنظيمها مستقبلاً».

وعن المباراة الاستعراضية التي جمعت نخبة من نجوم منتخب الإمارات السابقين، قال آل علي: «كان تجمعاً جميلاً لنجوم كبار خدموا رياضة الإمارات وقدموا الكثير للدولة، وكان لهم حضور وبصمة في فترة جميلة من تاريخ رياضتنا. استضافة هؤلاء النجوم اليوم أمام الجمهور تمثل تقديراً لما قدموه، وفرصة لاستعادة الذكريات الجميلة والتفاعل معهم من جديد».

وأضاف: «نحن كمؤسسة وطنية حريصون على التواصل مع المجتمع، وحضور هؤلاء النجوم وتفاعل الجمهور معهم جسد هذا الهدف بصورة جميلة، ونتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه المبادرات التي تعزز علاقتنا بالمجتمع والجمهور».

وحول إقامة نسخة ثانية من البطولة، اختتم قائلاً: «نتمنى ذلك ونخطط له، وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى نتوقع أن نستمر في تنظيم البطولة خلال الفترة المقبلة».