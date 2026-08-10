«ديستانت ستورم» بطل «بري دافنيس» في دوفيل

توج الجواد «ديستانت ستورم»، بشعار «جودلفين»، بطلًا لسباق «بري دافنيس» للفئة الثالثة «G3»، الذي أقيم الأحد على مضمار دوفيل الفرنسي لمسافة الميل، بعدما حسم السباق متفوقًا على «جراند صن أوف دارك» في الأمتار الأخيرة.

وقدم «ديستانت ستورم»، بإشراف المدرب تشارلي آبلبي، أداءً قويًا أكد من خلاله المستوى الذي ظهر به في السباقات الكلاسيكية، بعدما حل ثالثًا خلف «بو إيكو» في سباق الألفي جينيز الإنجليزي للفئة الأولى «G1»، قبل أن يحصد لقب الألفي جينيز الإيرلندي للفئة الأولى.

وقاد الفارس بيلي لوفنان الجواد ضمن المجموعة المكونة من 12 جوادًا، حيث حافظ على موقعه في المركز الثامن خلال المراحل الأولى، قبل أن يندفع بقوة في الأمتار الأخيرة، متجاوزًا منافسيه ليحسم الفوز بفارق طول.