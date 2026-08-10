ذهبية تاريخية للإمارات في كأس البرازيل للدراجات البارالمبية

حقق منتخب الإمارات للدراجات البارالمبية إنجازًا تاريخيًا في ختام مشاركته في النسخة الثانية من بطولة كأس البرازيل الدولية للمضمار، التي أقيمت في مدينة مارينجا البرازيلية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بحصد ميداليتين، ذهبية وفضية، رافعًا رصيده إلى 8 ميداليات ملونة.

ونجح البطل الإماراتي عبدالله البلوشي في انتزاع الميدالية الذهبية لسباق «السكراتش» في منافسات فئة C4، بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يضيف الميدالية الفضية في سباق «الإقصاء» ضمن الفئة نفسها.

وتكتسب ذهبية البلوشي أهمية خاصة، باعتبارها أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (UCI) من التصنيف الأول (Class 1)، لتسجل إنجازًا جديدًا للدراجات البارالمبية الإماراتية على الساحة الدولية.

وكان المنتخب قد حصد 6 ميداليات خلال المنافسات السابقة للبطولة، بواقع 4 ميداليات لعبدالله البلوشي، شملت فضيتي سباق الإقصاء وسباق الكيلو، وبرونزيتي سباق السرعة الفردية لمسافة 200 متر وسباق الكيلومتر، فيما أحرز أحمد البدواوي ميداليتين برونزيتين في سباق الإقصاء ضمن فئة C5، ليصل إجمالي حصيلة المنتخب إلى 8 ميداليات في ختام مشاركته.

وأعرب عبدالله البلوشي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن اعتلاء منصة التتويج ورفع علم الإمارات في بطولة دولية من تصنيف (Class 1) يمثل ثمرة جهود متواصلة وعمل مكثف، وخطوة مهمة في مسيرة الدراجات البارالمبية الإماراتية على الساحة العالمية.

من جانبه، أكد محمد المروي، مدرب المنتخب، أن النتائج التي حققها المنتخب في البطولة تمثل حافزًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصًا في الاستحقاقين المقبلين، بطولة العالم للطريق في مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس التطور الذي تشهده رياضة الدراجات البارالمبية الإماراتية.