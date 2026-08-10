«حي» يتوج ببطولة النخبة لحرس الرئاسة في دبي

اختتمت بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة الصالات منافساتها بتتويج فريق «حي» بطلًا للنسخة الأولى، بعد فوزه على «زعبيل» 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، تحت شعار «كن مع النخبة»، بتنظيم اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، وبمشاركة 15 فريقًا.

وتوج الأبطال العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، بحضور محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وحسم فريق «حي» اللقب في المباراة النهائية بثنائية دانيال وماتيوس، ليحصد المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما حصل «زعبيل» على الوصافة والميداليات الفضية، بعد منافسات مميزة امتدت على مدار 4 أيام وسط حضور جماهيري لافت.

وأقيمت على هامش النهائي مباراة استعراضية جمعت عددًا من نجوم كرة القدم الإماراتيين السابقين، من بينهم مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 1990، وتم توزيعهم على فريقين بالزيين الأبيض والأحمر، وانتهت بالتعادل 1-1 وسط تفاعل كبير من الجماهير.