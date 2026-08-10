فتح التسجيل لبطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو

أعلن الاتحاد الدولي للجودو فتح باب التسجيل أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي، للمشاركة في بطولة أبوظبي «جراند سلام» 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وتقدمت منتخبات 3 دول للمشاركة في النسخة الجديدة للبطولة، هي باراغواي وتوجو وأوغندا، في الساعات الأولى لإطلاق عملية التسجيل عبر الموقع الدولي.

وكشف موقع الاتحاد الدولي عن مشاركة بطلة باراغواي غابرييلا نارفايز «31 عامًا» في بطولة أبوظبي، مشيرًا إلى نتائجها الكبيرة عالميًا، بحصولها على المركز السابع في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة «داكار 2023»، ثم ذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة «لواندا 2024».

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحرص أبطال وبطلات العالم على المشاركة في البطولة من الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا اتخاذ التدابير كافة لدعم نجاح الحدث العالمي على غرار النسخ الماضية في أبوظبي، بفضل البنية التحتية الحديثة والمنشآت المتطورة والخبرات المتراكمة للكوادر الإدارية.

وأشار إلى أن البطولة تعد محطة جديدة للمنتخب الوطني لزيادة النقاط التأهيلية الأولمبية، بعد النتائج اللافتة في المشاركات الدولية الماضية، موضحًا أن المنتخب سيبدأ مرحلة الاستعدادات التالية في كازاخستان نهاية الأسبوع الجاري، بعد المرحلة الماضية في جورجيا، وصولًا إلى المشاركة في بطولة سويسرا «جراند سلام» خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.