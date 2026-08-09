«قزوين» تتألق في ختام التمهيدي الثاني لمهرجان العين للهجن

اختتمت، اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة 20 شوطاً لسن «الحول والزمول» لمسافة 4 كلم.

وتصدرت «قزوين» لسعيد مسلم سعيد بن طاهري الراشدي الشوط الأول محققة 6:31:49 دقائق، وحصد «الشارد»، لأحمد راشد الهادفي الكتبي، لقب الشوط الثاني، مسجلاً 6:30:86 دقائق، وكسبت «الفايزة» لحمد سالم بالعود سعيد العامري، لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 6:31:23 دقائق.

وذهب لقب الشوط الرابع إلى «زاخر» لسهيل أحمد بن دري الفلاحي، بزمن قدره 6:31:21 دقائق، وحقق «شاهين»، لعلي حمد بن سيف الشامسي، لقب الشوط الخامس، مسجلاً 6:35:79 دقائق، وتألقت «أرصاد» لمسلم مبارك حمد بالعود العامري، في الشوط السادس، مسجلة 6:34:48 دقائق.

وتفوقت «الظبي» لشطيط سالم بن راشد الكتبي، في الشوط السابع مسجلة 6:27:25 دقائق، وذهب لقب الشوط الثامن إلى «زعفران» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، بـ6:32:01 دقائق، وتألقت «بهجة» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، في الشوط التاسع، محققة 6:25:58 دقائق.

وأحرز «ند» لحمد قطامي بن سعيد الخييلي، المركز الأول في الشوط العاشر، بزمن قدره 6:34:92 دقائق، وفاز «أشقر» لناصر جابر بن علي المري، بلقب الشوط الحادي عشر، محققاً 6:35:92 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني عشر إلى «شعاع» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، بـ6:39:10 دقائق.

وتوّجت «حفلة» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، بلقب الشوط الثالث عشر، مسجلة 6:26:81 دقائق، وانتزع «راهي» لمبارك بن نصيب لويع العامري، لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:39:84 دقائق، وحصدت «شخصية» لـ الدحبه قنازل بن حمرور العامري لقب الشوط الخامس عشر، بزمن قدره 6:37:61 دقائق.

وتفوق «المارد» لأحمد حميد بن دويس الشامسي، في الشوط السادس عشر، مسجلاً 6:28:99 دقائق، وحقق «شموخ» لأحمد محمد بن غنام الهاملي، لقب الشوط السابع عشر بـ6:38:53 دقائق، بينما حصد «الجارح» للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي، لقب الشوط الثامن عشر، مسجلاً 6:33:03 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع عشر عن فوز «مرموقة» لجمعة محمد بن خلفان المزروعي، مسجلة 6:52:54 دقائق، بينما شهد الشوط العشرين فوز «الذيب» لعبدالله محمد خلفان بن ثاني الهاملي، باللقب محققاً 6:28:03 دقائق.