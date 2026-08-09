ثنائية عالمية وتميز تنظيمي يكرسان ريادة جوجيتسو الإمارات

عزز النجاح الفني والتنظيمي لبطولة العالم للجوجيتسو 2026 مكانة دولة الإمارات في صدارة اللعبة عالمياً، بعدما جمع المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بين لقبي منافسات الجوجيتسو لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً، فيما قدمت أبوظبي نسخة متميزة أكدت خبرتها في استضافة أكبر البطولات الرياضية.

وأقيمت البطولة على مدار تسعة أيام في مبادلة أرينا، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. وعكس المستوى التنظيمي للحدث ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية وخبرات متراكمة، مكنتها من توفير بيئة تنافسية عالمية المستوى وإدارة برنامج حافل بالمنافسات لمختلف الفئات بكفاءة عالية.

واختتمت بطولة العالم للجوجيتسو اليوم بمنافسات الباراجوجيتسو ومنافسات الفرق، وحضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز.

وبرز إنجاز منتخب الكبار بصورة خاصة، بعد نجاحه، إلى جانب التتويج بلقب بطولة العالم في منافسات الجوجيتسو، في تصدر الترتيب العام لفئة الكبار في مختلف منافسات البطولة، رغم اقتصار مشاركته على الجوجيتسو وحدها، فيما شمل التصنيف العام نتائج منافسات الجوجيتسو والجوجيتسو المختلط والقتالي والزوجي والاستعراضي.

ومنح تتويج منتخب تحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم الإنجاز بعداً إضافياً، إذ جاءت الصدارة في الفئة التي تمثل الرافد المباشر للمنتخب الأول، بما يعزز استمرارية الحضور الإماراتي في أعلى مستويات المنافسة الدولية. واختتم المنتخب الوطني مشاركته بحصيلة إجمالية بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «تشهد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويؤكد تتويج منتخبَي الكبار وتحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم، وتصدر منتخب الكبار الترتيب العام، أن إنجازات أبناء وبنات الإمارات هي ثمرة إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في الاستثمار في الإنسان واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

وتقدم الهاشمي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه مثّلت حافزاً بالغ الأهمية لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة أبوظبي وخبرتها في استضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وأضاف أن التميز الذي شهدته البطولة في مختلف جوانبها عكس الخبرات الكبيرة التي راكمتها أبوظبي في تنظيم البطولات العالمية، وقدرتها على توفير أفضل الظروف للاعبين والوفود المشاركة، مشيراً إلى أن اقتران النجاح التنظيمي بتفوق المنتخب الوطني يجسد قوة النموذج الإماراتي في الجوجيتسو، ويضاعف مسؤولية الاتحاد عن مواصلة العمل والتطوير.

وقال عمر الفضلي، المتوج بذهبية وزن تحت 69 كجم للكبار: «أشعر بالفخر لأن الميدالية جاءت ضمن إنجاز جماعي كبير للمنتخب. في البطولات العالمية لا يكفي أن تدخل النزال وأنت تفكر في الفوز فقط؛ عليك أن تعرف كيف تتعامل مع كل لحظة ومع كل منافس. بالنسبة إلي تؤكد هذه الذهبية أن الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية أصبحت مسؤولية أكبر في قيادة المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد للإمارات».

وقالت أسماء الحوسني، المتوجة بذهبية وزن تحت 52 كجم للكبار: «المنافسة على أرض الإمارات تمنحنا شعوراً مختلفاً، خصوصاً عندما تصل إلى النزال النهائي وتدرك أن كل تفاصيل الإعداد أصبحت تختصر في دقائق قليلة. كان تركيزي منصباً على تنفيذ ما تدربت عليه والمحافظة على هدوئي، والفوز بالذهبية وسط هذا المستوى العالمي يمنحني ثقة كبيرة، لكنه يدفعني أيضاً للبحث عن مستوى أعلى في كل مشاركة مقبلة».

وقال عبدالرحمن محمد، المتوج بذهبية وزن تحت 56 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «لقب بطولة العالم في هذه المرحلة من مسيرتي يمنحني دافعاً كبيراً للخطوة التالية. طموحي هو الانتقال إلى منافسات الكبار وأنا قادر على المنافسة منذ البداية، لذلك أتعامل مع هذه الذهبية كاختبار نجحت فيه ومحطة يجب البناء عليها، لأن المستوى المطلوب مستقبلاً سيكون أعلى والتحديات ستكون أكبر».

من جانبها قالت العنود الحربي، المتوجة بذهبية وزن تحت 48 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «أحد أهم أسباب تطورنا هو أننا نتدرب يومياً في بيئة تنافسية قوية، وكل لاعبة تدفع زميلتها إلى تقديم الأفضل. عندما نصل إلى بطولة العالم لا نشعر بأننا نبدأ الاستعداد من الصفر، لأن المنافسة جزء من يومنا التدريبي. هذه الذهبية بالنسبة إليّ نتيجة لمرحلة كاملة من العمل، والأهم أن نحافظ على هذا التطور مع الانتقال إلى مستويات أعلى».

ويأتي الإنجاز العالمي امتداداً لمسيرة قوية للمنتخب الوطني خلال موسم 2026، الذي شهد تتويجه بطلاً لآسيا في فئة الكبار وحصده 55 ميدالية عبر أربع فئات عمرية في البطولة القارية، قبل أن يؤكد في أبوظبي قدرته على تحويل تراكم الخبرات والمشاركات الدولية إلى صدارة عالمية.