تقترب من إنجاز تاريخي للإمارات .. مريم كريم إلى نهائي مونديال شباب القوى

واصلت مريم كريم، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، كتابة التاريخ في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاماً (أوريغن 2026)، بعدما حجزت مقعدها في نهائي سباق 400 متر حواجز، لتصبح على بُعد خطوة واحدة من تحقيق ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للشباب لألعاب القوى.

وقدمت مريم أداءً استثنائياً في الدور نصف النهائي، بعدما تصدرت مجموعتها بزمن قدره 56.39 ثانية، محققة رقماً قياسياً إماراتياً جديداً، كما تصدرت الترتيب العام لجميع مجموعات الدور نصف النهائي، بعدما سجلت أسرع زمن بين جميع المتأهلات إلى السباق النهائي، لتؤكد جاهزيتها للمنافسة على المراكز الأولى.

وتفوقت مريم في مجموعتها على التركية دورو إكليم كادانالي، التي حلت في المركز الثاني بزمن 56.91 ثانية، واليونانية إليني ياكوفاكي، التي جاءت ثالثة بزمن 57.10 ثانية، لتحجز بطاقة التأهل المباشر إلى النهائي.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لتألق مريم في الدور الأول، بعدما تصدرت مجموعتها أيضاً، مسجلة 57.87 ثانية، لتكون الأسرع في الترتيب العام للتصفيات، وتواصل بذلك مشوارها المميز في البطولة، بعدما تصدرت الترتيب العام في كل من التصفيات والدور نصف النهائي.

وتتجه الأنظار إلى مريم في السباق النهائي، الذي يقام بعد منتصف الليل اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، حيث تدخل المنافسة بطموح كتابة فصل جديد في تاريخ ألعاب القوى الإماراتية، وانتزاع أول ميدالية للدولة في بطولة العالم للشباب.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن بلوغ مريم النهائي العالمي، وتسجيلها رقماً قياسياً إماراتياً جديداً، إلى جانب تصدرها الترتيب العام للدور نصف النهائي، يمثل إنجازاً مهماً للرياضة الإماراتية، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده ألعاب القوى في الدولة.

وقال: «نفخر بما حققته مريم كريم ووصولها إلى نهائي بطولة العالم، فهذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو ثمرة للعمل المستمر والإعداد والجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، وتصدرها الترتيب العام في نصف النهائي وتحقيقها رقماً إماراتياً جديداً يؤكدان المستوى الكبير الذي وصلت إليه، وقدرتها على المنافسة مع أفضل العداءات في العالم، وما قدمته يدعو للفخر والتفاؤل».

وأضاف: «الآن تفصلنا خطوة واحدة عن إنجاز تاريخي جديد، وثقتنا كبيرة بمريم لتقديم أفضل ما لديها في النهائي. المنافسة ستكون قوية، لكن الوصول إلى هذه المرحلة بهذا المستوى يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونتمنى لها كل التوفيق في السباق، وأن تتمكن من رفع علم الإمارات على منصة التتويج وتحقيق أول ميدالية تاريخية للدولة في بطولة العالم للشباب».

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى تقام في مدينة أوريغن الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الواعدة في ألعاب القوى العالمية.