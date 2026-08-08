65 ميدالية لمنتخب الإمارات في بطولة العالم للجوجيتسو

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو 2026 بحصيلة إجمالية بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية، بعد مشوار حافل بالإنجازات امتد عبر مختلف الفئات العمرية وصولاً إلى منافسات الكبار.

وشكلت منافسات الكبار المحطة الختامية في مشاركة المنتخب الوطني، ونجح خلالها اللاعبون واللاعبات في حصد 14 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، مؤكدين حضورهم القوي أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وفي ختام منافسات الرجال اليوم، أضاف المنتخب الوطني أربع ميداليات جديدة، بواقع فضيتين وبرونزيتين. وتوج عبدالله الكبيسي بالميدالية الفضية في وزن تحت 94 كجم، فيما نال سعيد الكبيسي فضية وزن تحت 85 كجم، وأحرز كل من هزاع فرحان وعمار الحوسني الميدالية البرونزية في وزني فوق 94 وتحت 94 كجم على التوالي.

وبذلك اختتم المنتخب الوطني منافسات الكبار بست ذهبيات وست فضيات وبرونزيتين، لترتفع حصيلته النهائية في البطولة إلى 65 ميدالية. وتوزعت هذه الحصيلة بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 16 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 18 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 21 عاماً.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تأتي الحصيلة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة العالم امتداداً للمستويات التي قدمها خلال بطولة آسيا وجائزة باريس الكبرى، وتؤكد أن تسلسل المشاركات الدولية أسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مدارس وأساليب متنوعة. كما تعكس الميداليات الـ 14 التي حققتها فئة الكبار تقدماً واضحاً في تنفيذ الخطط وإدارة النزالات».

وأضاف: «نثمن الجهد الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال مرحلة الإعداد، وننظر إلى هذه النتائج بوصفها محطة مهمة نبني عليها في الاستحقاقات المقبلة. وهدفنا مواصلة تطوير جودة الأداء، وتعزيز حضور المنتخب في الأدوار النهائية، وتحويل مزيد من الفرص إلى ميداليات ذهبية ترفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج».

وقال سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الفضية: «أتوجه بجزيل الشكر إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما اللا محدود للرياضة والرياضيين. كما أشكر عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، على دعمهم المتواصل. حققت اليوم المركز الثاني، ولم أوفق في إحراز الميدالية الذهبية، لكنني سأواصل العمل لتحقيقها في البطولات المقبلة بإذن الله».