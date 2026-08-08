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«نور» و«غازي» يتألقان في «الثنايا» بمهرجان العين للهجن

وام

تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني ضمن مهرجان العين للهجن 2026، بميدان الروضة في منطقة العين، وسط منافسات قوية لهجن أبناء القبائل، ضمن أشواط فئة الثنايا لمسافة 4 كلم على مدار 20 شوطاً.

وتصدر «نور» لمحمد عيد بالغبشي العامري أول الأشواط بزمن قدره 6:28:66 دقائق، وفاز «غازي» لمحمد خاتم بن محمد الشامسي بلقب الشوط الثاني، مسجلاً أفضل توقيت ب 6:18:53 دقائق.

وشهد الشوط الثالث، تتويج «سكون» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بالمركز الأول مسجلة 6:28:46 دقائق، ونجح «اقتراح» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي أيضا في الفوز بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 6:25:25 دقائق، بينما حصدت «الدرة» لسيف محمد بن سيف العرياني لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:31:80 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط السادس عن فوز «دولة» لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بالمركز الأول محققة 6:27:10 دقائق، وتمكنت «العبور» لمحمد سلطان بن سعيد المالكي من الفوز بالشوط السابع بزمن قدره 6:33:76 دقائق.

وتفوق «المشوك» لسلطان حمد مطر بن عميرة الشامسي في الشوط الثامن محققاً 6:21:24 دقائق، بينما حصدت «ضيا» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط التاسع مسجلة 6:23:33 دقائق، كما نجح الملك نفسه في الفوز مع «وعد»، بلقب الشوط العاشر، بـ 6:31:09 دقائق.

وأحرز «معزز» لسعيد خلفان بن حمد الحافري لقب الشوط الحادي عشر مسجلاً 6:32:51 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الثاني عشر إلى «مطره» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي بزمن قدره 6:23:77 دقائق، وتوّجت «قيادة» لمحمد عتيق بن شامس العامري بلقب الشوط الثالث عشر، مسجلة 6:32:20 دقائق، وحصد «صايب» لمطر جمعة بن مطر الخييلي لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:28:08 دقائق.

وشهدت بقية المنافسات، فوز «الطياره» لعبدالله سعيد بن خضيرم الكتبي بالشوط الخامس عشر بزمن قدره 6:34:73 دقائق، و«العدملّي» لمحمد أحمد بن خزع الهركي العامري بالشوط السادس عشر بـ 6:21:55 دقائق، و«غازية» لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي بالشوط السابع عشر بـ 6:26:68 دقائق.

وكان الفوز في الشوط الثامن عشر من نصيب «هملول» لشامس يحيى علي المنهالي بـ 6:28:72 دقائق، وحصدت «الشاهينيه» لخليفة بن عبدالله العطية لقب الشوط التاسع عشر بزمن قدره 6:34:26 دقائق، واختتم «شاهين» لبخيت حمد بالعود العامري منافسات الفترة الصباحية بخطف لقب الشوط العشرين مسجلاً 6:27:78 دقائق.