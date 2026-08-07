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«الفهدة» تتصدر أول أشواط «الإيذاع» بمهرجان العين للهجن

وام

تواصلت بميدان الروضة في منطقة العين، صباح اليوم، منافسات سن الإيذاع ضمن السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، لمسافة 4 كلم، بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل.

وتصدرت «الفهدة» لشطيط سالم بن راشد الكتبي الشوط الأول مسجلة 6:21:50 دقائق، وحصد «سياف»، لأحمد سعيد أحمد بالحوتة العامري، لقب الشوط الثاني بأفضل توقيت 6:15:39 دقائق.

وانتزعت «ريم»، لأحمد عبدالله محمد لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 6:21:36 دقائق، بينما تفوقت «الوثبة»، لصالح جابر بن صالح العامري في الشوط الرابع، بزمن قدره 6:27:33 دقائق.

وأحرز «الذيب» لعبدالله راشد بن خليفة الغفلي، لقب الشوط الخامس، بـ 6:16:65 دقائق، بينما توّجت «منحاف»، لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بلقب الشوط السادس بزمن 6:23:79 دقائق.

وشهد الشوط السابع، فوز«ثمينة» لحميد راشد بن فالح سيف الشامسي، بالمركز الأول، مسجلة 6:20:79 دقائق، وفازت «مقي» لسعيد سليم سالم بالأسود العامري، بلقب الشوط الثامن محققة 6:23:60 دقائق.

وكان الفوز في الشوط التاسع من نصيب «البازي»، لحمد مبارك حمد بالعود العامري، مسجلاً 6:28:22 دقائق، واختتم «المنصور»، لعبدالله محمد بن محيروم المحرمي، المنافسات بحصد لقب الشوط العاشر بزمن قدره 6:18:58 دقائق.