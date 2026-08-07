«جوجيتسو الإمارات» يعانق الذهب في منافسات الرجال ببطولة العالم

أحرز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 5 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين، خلال منافسات الرجال في فئة الكبار التي أقيمت اليوم الجمعة في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، ضمن اليوم السابع من بطولة العالم للجوجيتسو 2026، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمنتخب الوطني إلى 62 ميدالية.

وتقام بطولة العالم للجوجيتسو 2026 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

حضر منافسات اليوم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وبانايوتوس ثيودوربولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وكاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وحميد محمد الكتبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

وشهدت نزالات اليوم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في أوزان تحت 56 و62 و69 و77 كجم، واتسمت المواجهات بسرعة إيقاعها وتعدد تحولاتها، ما تطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التعامل مع تغير مجريات النزال خلال وقت قصير.

وتصدر المشهد نهائيان إماراتيان خالصان في وزني تحت 56 و62 كجم، ليضمن المنتخب الوطني الميداليتين الذهبية والفضية في كلا الوزنين، إذ توج راشد الشحي بذهبية وزن تحت 56 كجم، ونال عمر السويدي الفضية، فيما أحرز محمد الكتبي ذهبية وزن تحت 62 كجم، وحصل خالد الشحي على الفضية. كما توج عمر الفضلي بالميدالية الذهبية في وزن تحت 69 كجم.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو: «يحمل وصول لاعبَين من المنتخب الوطني إلى نهائي وزن واحد دلالة تتجاوز الميداليتين، إذ يعكس عمق القاعدة التنافسية وقدرة منظومة المنتخبات على تجهيز أكثر من لاعب للمنافسة عالمياً ضمن الفئة نفسها. وتسهم هذه المنافسة الداخلية الإيجابية في رفع مستوى اللاعبين، وتمنح الجهاز الفني خيارات أوسع، وتؤكد أن الإنجازات تستند إلى منظومة متكاملة قادرة على رفد المنتخب باستمرار بلاعبين مؤهلين لأصعب الاستحقاقات».

وأضاف: «تتميز منافسات الأوزان الخفيفة بسرعة كبيرة وهامش محدود للخطأ، لذلك تكتسب قدرة اللاعب على التحكم في نسق المواجهة والمحافظة على هدوئه أهمية حاسمة. وأظهر لاعبونا اليوم نضجاً واضحاً في التعامل مع هذه التفاصيل، وهو جانب مهم سنواصل البناء عليه خلال المرحلة المقبلة».

وقال عمر الفضلي لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية: «سعيد بهذا الإنجاز، لا سيما أنه جاء بعد نزالات صعبة أمام نخبة من اللاعبين العالميين. وأتوجه بخالص الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على ما يوفره لنا من دعم متكامل، يشمل الكوادر التدريبية والمعسكرات وبرامج الإعداد، ويساعدنا على بلوغ أفضل مستوياتنا ومواصلة تحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات».

ويقول محمد الكتبي لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية: «ندخل جميع البطولات بطموح تحقيق الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات عالياً. وأسعدني أن أخوض نهائياً إماراتياً خالصاً أمام لاعب قوي مثل خالد الشحي، في مشهد يعكس المستوى المتقدم للاعبي المنتخب الوطني. ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء وتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة».

وتتواصل غداً السبت مشاركة المنتخب الوطني في منافسات الرجال لفئة الكبار، بخوض نزالات أوزان تحت 85 وتحت 94 وفوق 94 كجم، وسط تطلعات اللاعبين إلى مواصلة الصعود إلى منصات التتويج قبل ختام البطولة الأحد.