"دبي مولاثون" ينطلق للمرة الأولى من مطار دبي الدولي

استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية "دبي مولاثون" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مطار دبي الدولي لتدخل المبادرة إلى بيئة المطارات، وتحوّل مرافق المطار الداخلية إلى مسارات للمشي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة إلى ترسيخ الرياضة والصحة كجزء طبيعي من الحياة اليومية.

شهدت منطقة المغادرين في المبنى 3 انطلاق دبي مولاثون في مطار دبي الدولي ، بمشاركة موظفي مطارات دبي وأفراد مجتمع المطار oneDXB وأصحاب الهمم، الذين اجتمعوا في مسيرتين صباحيتين داخل المبنى. وتعكس الفعالية رؤية مطار دبي الدولي لتقديم تجربة تتجاوز المفهوم التقليدي للمطارات، إذ تسهم في دعم صحة الموظفين وعافيتهم، وتعزز التواصل بين أفراد مجتمع المطار من خلال تجارب تجمعهم معاً.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "يسرنا استضافة الدورة الثانية من ’دبي مولاثون‘ في مطار دبي الدولي، لما تحمله المبادرة من طابع مجتمعي يشجع على ممارسة الرياضة، ويتيح للجميع المشاركة بما يتناسب مع مواعيد مناوباتهم ومواقع عملهم وروتينهم اليومي، لنؤكد أن أبسط الخطوات قادرة على صنع فارق كبير. ويوفر مطار دبي الدولي بيئة مثالية للمشي في الأماكن المغلقة، فالحركة جزء لا يتجزأ من طبيعة المطارات. كما تمنح الفعالية موظفينا وأفراد مجتمع المطار oneDXB فرصة جديدة للقاء وممارسة النشاط البدني معاً، دعماً لتطلعات دبي نحو تعزيز صحة المجتمع وعافيته".

من جهته، أشاد دميثان القمزي، المنسق العام لمبادرة «دبي مولاثون»، بمشاركة مطارات دبي في المبادرة، مشيراً إلى أن استضافة الفعاليات في مطار دبي الدولي تمثل إضافة نوعية للمبادرة، إذ تتيح الوصول إلى شريحة جديدة تضم موظفي المطار وأفراد مجتمع المطار والمسافرين، وهو ما يؤكد أن «دبي مولاثون» تجاوزت المفهوم التقليدي للمبادرات الرياضية لتصبح حركة مجتمعية تصل إلى الأفراد في مواقع عملهم وحياتهم اليومية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

تعكس حرص مختلف الجهات في الإمارة على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز ممارسة النشاط البدني، وتسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى شرائح جديدة من الموظفين والمسافرين في واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العالم.

وتجسّد استضافة هذه المبادرة التزام مطارات دبي بإتاحة المزيد من الفرص لممارسة النشاط البدني في أحد أكثر المرافق العامة حيويةً في المدينة، والإسهام في تحقيق رؤية دبي لبناء مجتمعات أكثر صحة وترابطاً، بما ينسجم مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.

وتتواصل فعاليات "دبي مولاثون" على مدار شهر أغسطس الجاري أسبوعياً يوم الجمعة في عدد من المواقع الرئيسية بالمبنى 3، لتجمع مئات الموظفين وشركاء مجتمع المطار وأفراد الجمهور. وتُختتم الفعاليات في 28 أغسطس بمسيرة خاصة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، بدعوة من مطارات دبي لأفراد مجتمع المطار oneDXB للمشاركة فيها، تقديراً لإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل بالمؤسسة وقطاع الطيران عموماً.

مبادرة "دبي مولاثون" هي فعالية رياضية مجتمعية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،تهدف الى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحفاظ على لياقتهم خلال فصل الصيف من خلال تحويل المساحات الداخلية إلى مسارات مكيّفة للمشي والجري، ولتقرّب الرياضة من الجميع بمختلف أعمارهم وقدراتهم. واستقطبت دورة عام 2025 أكثر من 40 ألف مشارك، سجّلوا أكثر من 120 مليون خطوة في مراكز التسوق المشاركة. كما دخلت المبادرة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر عدد من العدّائين في فعالية جري داخل مركز تسوق.

وتستمر الدورة الثانية من "دبي مولاثون" حتى 15 سبتمبر 2026 في مراكز التسوق المشاركة بمختلف أنحاء المدينة. وتوسّع مطارات دبي نطاق المبادرة باستضافتها في مطار دبي الدولي، ليكون أول موقع من خارج مراكز التسوق يحتضن فعالياتها.