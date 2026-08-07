أوليفيرا ينتزع القميص الأصفر في طواف البرتغال

انتزع البرتغالي روي أوليفيرا، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، صدارة الترتيب العام لطواف البرتغال، بعدما أنهى المرحلة الأولى أمس الخميس في المركز الرابع، ليرتدي القميص الأصفر.

وجاء انتقال صدارة السباق إلى أوليفيرا عقب تصدر زميله الدنماركي يوليوس يوهانسن للترتيب العام إثر فوزه بالمرحلة التمهيدية، ليواصل فريق الإمارات فرض سيطرته على مجريات السباق البرتغالي.

وشهدت المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 157.1 كيلومتر بين لورينيا وسينترا، أداءً جماعيًا قويًا من فريق الإمارات، الذي تولى قيادة المجموعة الرئيسية معظم فترات السباق، بهدف تهيئة الفرصة لأوليفيرا للمنافسة على الفوز في الختام.

ورغم نجاح عدد من الدراجين في الهجوم خلال الكيلومتر الأخير، فإن البرتغالي فرانسيسكو كامبوس، دراج فريق تافيرا - كريديتو أغريكولا، تمكن من انتزاع الفوز بالمرحلة، متقدمًا على الإسباني دانييل كافيا، فيما جاء البرتغالي كارلوس ميجيل سالغيرو ثالثًا، وحل أوليفيرا رابعًا بفارق ثانيتين.

ونجح أوليفيرا في اعتلاء صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و46 دقيقة و24 ثانية، متقدمًا بفارق ثلاث ثوانٍ على البرتغالي رافائيل ريس، فيما يحتل زميله أدريا بيريكاس المركز الرابع بفارق 17 ثانية.