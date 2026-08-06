إنجاز إماراتي متميز.. مريم كريم إلى نصف نهائي بطولة العالم للشباب لألعاب القوى

تأهلت مريم كريم، لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، إلى الدور نصف النهائي في سباق 400 متر حواجز ضمن منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في مدينة أوريغن الأمريكية، بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات بزمن 57.87 ثانية.

وقدمت مريم أداءً مميزاً منذ انطلاقة السباق، لتفرض سيطرتها على مجريات المنافسة وتنهي التصفيات في المركز الأول، متقدمة على الجامايكية شيفاون توماس (58.36 ثانية) والبحرينية كي-ماهري هانا (58.47 ثانية)، لتحجز بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي.

ويعد هذا الإنجاز امتداداً للمستويات المتطورة التي تقدمها مريم كريم خلال الموسم الحالي، ويؤكد قدرتها على المنافسة أمام نخبة العداءات الشابات على مستوى العالم، في ظل برنامج الإعداد الذي سبق مشاركتها في البطولة.

وتتواصل مشاركة منتخب الإمارات في البطولة بطموح تحقيق نتائج إيجابية، ومواصلة الظهور المشرف في أكبر محفل عالمي لفئة الشباب، بما يعكس تطور ألعاب القوى الإماراتية وحضورها المتنامي على الساحة الدولية.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تأهل مريم كريم إلى الدور نصف النهائي يمثل ثمرة العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد والأجهزة الفنية لإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل العالمية.

وقال: «نفخر بما قدمته مريم كريم في التصفيات، حيث أظهرت شخصية البطل وثقة كبيرة أهلتها لتصدر مجموعتها أمام منافسات قويات، وهذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، ويمنحنا المزيد من الثقة بقدرة لاعبينا ولاعباتنا على تحقيق نتائج مشرفة في البطولات الكبرى».

وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة مريم مشوارها بنفس الروح والعزيمة في الدور نصف النهائي، كما نتمنى التوفيق لجميع أفراد بعثة منتخب الإمارات في بقية المنافسات، بما يليق باسم الدولة ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية».