الفجيرة تفوز باستضافة مونديال الشطرنج للشباب

اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) استضافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لبطولة العالم للشطرنج للشباب تحت 20 سنة لعام 2027.

وجاء اعتماد الاستضافة عقب زيارة تقييمية أجراها أكاكي إياشفيلي مدير المهام الخاصة ورئيس لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي للشطرنج، اطّلع خلالها على جاهزية الإمارة وإمكاناتها التنظيمية ومرافقها الرياضية، ومستوى الاستعدادات التي يتمتع بها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لاستضافة واحدة من أبرز بطولات الاتحاد الدولي.

وأكد الدكتور إسماعيل خوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج عبر حسابه في منصة «إكس» أن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة يواصل ترسيخ مكانته واجهة مشرّفة لدولة الإمارات على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن استضافة بطولة العالم للشباب ليست مجرد حدث رياضي، بل ثمرة عمل احترافي ورؤية طموحة وثقة عالمية بإمكانات النادي وكوادره، متمنياً التوفيق في تنظيم بطولة تليق باسم الفجيرة ودولة الإمارات.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن فوز الفجيرة باستضافة البطولة جاء بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به النادي والقطاع الرياضي في الإمارة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، وبفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وهو ما وفر جميع مقومات النجاح والتميز، وعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.