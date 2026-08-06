«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في بطولة «سارافوفو» ببلغاريا

أعلن فريق أبوظبي للشراع الحديث، مشاركته في بطولة «كأس سارافوفو»، المقررة في بلغاريا، من 13 إلى 16 أغسطس الجاري، ويتنافس خلالها نحو 50 بحاراً في فئة «إلكا4».

ويترأس البعثة أحمد المرزوقي، وتضم المدرب باتريك لوتومسكي، بالإضافة إلى 6 بحارة بفئة «إلكا4» هم سيف الزعابي، وعبدالرحمن البحري، وراشد الظاهري، وسلطان إبراهيم، وجاسم محمد جاسم، وسيمون هريستوف.

وتأتي المشاركة، ضمن الملتقى التدريبي في بلغاريا من 5 إلى 17 أغسطس، بهدف رفع مستوى جاهزية البحارة، وتعزيز خبراتهم الفنية والتنافسية، والتعامل مع الظروف المناخية والبحرية المختلفة، ورفع مستوى الأداء قبل الاستحقاقات المقبلة، من خلال التدريبات المشتركة مع بحارة الأندية البلغارية والتركية.

وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن الملتقى التدريبي والمشاركة في البطولة، ضمن خطة الأكاديمية لتطوير قدرات البحارة الشباب، ومنحهم فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة في رياضة الشراع الحديث، وتوفير برامج تدريبية نوعية، خصوصاً في ظل الظروف البحرية التي تتميز بها سواحل البحر الأسود.