دبي لكرة السلة يتعاقد مع نجم برشلونة

أعلن دبي لكرة السلة التعاقد مع تورنيكي شينغيليا، أبرز نجوم الخط الأمامي في كرة السلة الأوروبية، في خطوة تعزز صفوف الفريق استعداداً لموسم 2026 /2027.

وينضم شينغيليا إلى دبي لكرة السلة قادماً من برشلونة، بعد موسم مميز مع النادي الإسباني، حاملاً معه أكثر من عقد من الخبرة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الاحترافية.

يصل شينغيليا إلى دبي بعد موسم 2025 ــ 2026 مع برشلونة، حيث شارك في 34 مباراة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، مسجلاً متوسط 12.4 نقطة و 4.6 متابعات في المباراة الواحدة.

كما خاض 40 مباراة في الدوري الإسباني لكرة السلة (Liga ACB)، سجل خلالها متوسط 11.2 نقطة في المباراة، وأسهم في قيادة برشلونة إلى نهائي البطولة.

ويبلغ طول اللاعب شينغيليا 2.06 متر، ويُعد أحد أبرز لاعبي الارتكاز المتقدم في كرة السلة الأوروبية، بفضل قوته البدنية، وتنوع أدواره داخل الملعب، وقدرته على القيادة، إلى جانب مهاراته في التسجيل، والمتابعة، وصناعة اللعب.

يمتلك شينغيليا سجلاً حافلاً على الساحة الأوروبية، بعدما خاض 13 موسماً في الدوري الأوروبي لكرة السلة مع خمسة أندية مختلفة، إلى جانب ثلاثة مواسم في بطولة اليوروكاب (EuroCup).

وقبل انتقاله إلى برشلونة، تألق مع فيرتوس بولونيا الإيطالي، حيث أسهم في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2024 /2025، وكأس السوبر الإيطالي عام 2023.

كما أحرز لقب الدوري الإسباني مع باسكونيا فيتوريا-غاستيث خلال موسم 2019 /2020، وتوج بلقب دوري VTB الموحّد مع سيسكا موسكو في موسم 2020 /2021.

ويُعد شينغيليا بطلاً لبطولة اليوروكاب (EuroCup) مرتين، بعدما توج باللقب مع كل من فالنسيا باسكت وفيرتوس بولونيا.

وخلال مسيرته في الدوري الأوروبي لكرة السلة، اختير أفضل لاعب في الجولة في تسع مناسبات، كان آخرها بعد تسجيله معدل تقييم أداء بلغ 42 أمام بارتيزان، وهو الأعلى له خلال الموسم.