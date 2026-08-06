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«فرح» تتصدر أول أشواط «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن

وام

تواصلت، اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمشاركة هجن أبناء القبائل في أشواط سن الإيذاع لمسافة 4 كلم، على مدار 15 شوطاً.

وتصدرت «فرح»، للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي، منافسات الشوط الأول، بزمن قدره 6:13:89 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني إلى «مليح»، للبادي راشد بن سالم النعيمي، بزمن قدره 6:14:38 دقائق.

وشهد الشوط الثالث، فوز «أجيال»، لمحمد ناصر القصيلي المنصوري، بالمركز الأول، مسجلة 6:18:58 دقائق، بينما تفوّق «مقدام»، لعيسى فارس بن محمد سعيد الخاطري، في الشوط الرابع، محققاً «أفضل توقيت» بـ6:09:91 دقائق.

وأحرزت «المسك»، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:16:36 دقائق.

وتوّجت «هملولة»، لسعيد منانه بن غدير الكتبي، بالمركز الأول في الشوط السادس، مسجلة 6:16:70 دقائق، وفاز «ضرغام»، لسعيد حميد بن محمد الجحافي، بلقب الشوط السابع بزمن قدره 6:14:77 دقائق، وحققت «غازية»، لأحمد سالم بن أحمد صالح الكثيري، لقب الشوط الثامن، بزمن قدره 6:15:34 دقائق.

وانتزعت «الظبي»، لعبدالله ناصر بن هدوب العمري، لقب الشوط التاسع، مسجلة 6:14:88 دقائق، وحصد «رمحان»، لسعيد محمد بن عبيد سعيد الشامسي، لقب الشوط العاشر، بزمن قدره 6:12:43 دقائق.

وحصدت «الياسات»، لمحسن سعيد بن محسن المزروعي، لقب الشوط الحادي عشر، مسجلة 6:16:86 دقائق، وفازت «شهب»، لمحمد خاتم بن محمد الشامسي، بلقب الشوط الثاني عشر، بزمن قدره 6:19:68 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى «رماح»، لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي، بـ6:19:10 دقائق.

وتفوقت «غنادير»، لحمدان بخيت بن محمد الراشدي، في الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 6:20:36 دقائق، ثم اختتمت الأشواط الصباحية، بفوز «مروح»، لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي ،باللقب، مسجلاً 6:20:97 دقائق.