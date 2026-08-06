«يوهانسن» يمنح فريق الإمارات انطلاقة مثالية في فولتا البرتغال

استهل فريق الإمارات-إكس آر جي مشاركته في سباق فولتا البرتغال بأفضل نتيجة، بعدما تُوج الدراج الدنماركي يوليوس يوهانسن، أمس، بلقب المرحلة التمهيدية الافتتاحية، ليحصد أول قميص للمتصدر في النسخة الحالية من السباق، ويقود الفريق إلى انطلاقة قوية في المنافسات.

وسجل يوهانسن زمنًا قدره 7 دقائق و12 ثانية في سباق الزمن الفردي القصير، محققًا رابع انتصاراته خلال موسم 2026، وجميعها في سباقات الزمن الفردي، ليؤكد تفوقه في هذا التخصص، كما رفع رصيد فريق الإمارات إلى 60 انتصارًا منذ بداية الموسم.

وشهدت المرحلة الافتتاحية حضورًا لافتًا للفريق، بعدما حل البرتغالي روي أوليفيرا في المركز الثاني بفارق أربع ثوانٍ عن زميله، فيما جاء الإيطالي لوكا جيايمي في المركز الرابع بفارق تسع ثوانٍ.

وكان أوليفيرا قد تصدر الترتيب المؤقت قبل أن ينجح يوهانسن في تسجيل الزمن الأسرع وانتزاع الصدارة، لينفرد بصدارة الترتيب العام مع تبقي عشر مراحل على نهاية السباق، الذي يعد أطول سباقات المراحل خارج الطوافات الكبرى.

وجاءت نتائج المرحلة التمهيدية بتصدر يوهانسن، يليه روي أوليفيرا بفارق 4 ثوانٍ، ثم البرتغالي رافاييل ريس في المركز الثالث بفارق 7 ثوانٍ، بينما احتل لوكا جيايمي المركز الرابع بفارق 9 ثوانٍ، وهي النتائج نفسها التي شكلت الترتيب العام عقب نهاية المرحلة الافتتاحية.