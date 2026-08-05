بطولة الـ 100 ألف درهم تتوج احتفال «الشطرنج» باليوبيل الذهبي

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن تنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمقررة إقامتها يوم 25 أغسطس الجاري، والتي تتجاوز قيمة جوائزها المالية 100 ألف درهم، حيث ستكون من كبريات البطولات في تاريخ اتحاد اللعبة.

جاء الكشف عن البطولة على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وممثلي الشركات الراعية، في خطوة تهدف إلى دعم أنشطة الاتحاد وبرامجه وتعزيز مسيرة تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على استقطاب المزيد من الرعاة والشركاء خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استدامة برامجه ويسهم في تنفيذ خططه التطويرية.

وقال: «نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى شركائنا الاستراتيجيين على ثقتهم ودعمهم لاتحاد الإمارات للشطرنج، فهذه الشراكات تمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، ونعتبرها بداية لسلسلة من الرعايات والاتفاقيات الجديدة التي نعمل على إبرامها خلال الفترة المقبلة، بما يوفر الدعم اللازم لتنفيذ خططنا وبرامجنا التطويرية، وتجهيز منتخباتنا الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات، وهو حدث تاريخي نطمح إلى أن يظهر فيه منتخب الإمارات بصورة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة».

يوبيل ذهبي

وأضاف: «نستعد أيضاً لتنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمقررة إقامتها يوم 25 أغسطس الجاري، وستكون بطولة استثنائية من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز، ونتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية في عدد المشاركين، بما يليق بهذه المناسبة التاريخية».

وكشف رئيس الاتحاد عن توجه لتنظيم بطولة خاصة بالعمال، من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من أربعة آلاف عامل، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للاتحاد، ونشر لعبة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب استمرار البرامج والمبادرات الموجهة إلى المدارس والجامعات، بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الواعدة وترسيخ مكانة لعبة الأذكياء في المجتمع.

إنجاز

وتطرق الخوري إلى الإنجاز الذي حققته بعثة الإمارات في البطولة العربية للشباب والناشئين التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصد 16 ميدالية ملونة بواقع أربع ذهبيات وأربع فضيات وثماني برونزيات، لتحل الإمارات في المركز الثاني على جدول الترتيب العام، وقال: «هذا الإنجاز ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين الاتحاد والأندية، ولذلك أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الأندية على جهودها الكبيرة في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم، فهذه النتائج تعكس نجاح منظومة العمل المشترك، وفي الوقت نفسه تضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لمواصلة تحقيق الإنجازات على المستويين القاري والعالمي، ورفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية».

وأكد أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية من خلال تعزيز الشراكات، وتطوير المسابقات المحلية، والتوسع في المبادرات المجتمعية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في كبريات البطولات الدولية، بما يواكب المكانة المتنامية التي باتت تحتلها دولة الإمارات على خريطة الشطرنج العالمية.