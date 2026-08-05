قلب الجوجيتسو ينبض بحب وإبداع «أصحاب الهمم»

يقف جناح هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً بأبوظبي، شاهداً على إبداع هذه الشريحة، بعد أن تحول الجناح إلى محطة رئيسة لزوار البطولة من مختلف الجنسيات، الذين يتوقفون بإعجاب واحترام للتأمل في المنتجات المعروضة واقتنائها، في مشهد إنساني عكس حجم الاهتمام الذي تحظى به مواهب أصحاب الهمم، وقدرتهم على تحويل أبسط الأدوات إلى أعمال فنية تنبض بالإبداع.

وضم الجناح مجموعة متنوعة من المنتجات، شملت أكواباً، ودفاتر، وحقائب يدوية، وحافظات مياه، وغيرها من الأعمال التي زينها المبدعون بالنقش والرسم والكتابة، لتخرج بأشكال مميزة وجذابة، كشفت عن مواهب تستحق التقدير، وأكدت أن الإبداع يتخطى الحواجز عندما تتوفر البيئة الداعمة والفرصة المناسبة، كما قدم الجناح رسالة إنسانية تؤكد أن الرياضة ليست منافسة على الميداليات فقط، ولكنها منصة لترسيخ قيم الدمج المجتمعي وإبراز الطاقات الإيجابية.

من جانبه، قال عيسى الزعابي مسؤول المبيعات في الجناح، إن المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو تمثل مصدر فخر وسعادة له ولزملائه، لما تتيحه من فرصة للتواصل مع جمهور واسع، والتعريف بالأعمال التي ينجزها أصحاب الهمم.

وأوضح أن الجناح يحظى باهتمام كبير من جماهير البطولة، ذاكراً أن كثيراً من الزوار يتوقفون عنده للتعرف إلى المنتجات، والاستفسار عن العمل الفني، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام انعكس أيضاً على حركة المبيعات التي وصفها بالجيدة.

وتجاوزت المبادرة مفهوم المعرض التقليدي، لتصبح نموذجاً عملياً للشراكة بين هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، في خطوة جسدت نهج الدولة في تعزيز قيم التسامح والمحبة، وترسيخ الحضور الفاعل لشريحة مهمة في المناسبات الرياضية ومختلف مناحي الحياة.