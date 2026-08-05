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"لهايب" تحصد أول أشواط "اللقايا" في مهرجان العين للهجن

وام

 تواصلت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة أشواط سن اللقايا لمسافة 3 كلم على مدار 15 شوطاً، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت "لهايب"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول محققة 4:36:41 دقائق، وأحرز "الشبابي"، لمبارك الحميدي بن سالم العمري، لقب الشوط الثاني، مسجلاً 4:36:50 دقائق.

وحقق "نجاح"، لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري، لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 4:37:45، دقائق، وتصدر "شدهان"، لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي الشوط الرابع، مسجلاً 4:38:59، دقائق، وفازت "إشراق"، لمحمد غريب الكتبي بالشوط الخامس، محققة 4:40:00 دقائق.

ونجحت "مهابة"، لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي في الفوز بالشوط السادس، مسجلة 4:41:50، دقائق، وحقق "مجمل"، لسالم أحمد بالحوته العامري لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:39:23 دقائق، وتوّجت "الريم"، لناصر خليفة بن سلطان المنصوري بلقب الشوط الثامن مسجلة 4:41:71 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع، عن فوز "صمود"، لسعيد جوعان بن علي الشامسي، مسجلة 4:40:03 دقائق، وحصد "الفهد"، لسعيد جوعان الشامسي، لقب الشوط العاشر، بأفضل توقيت 4:36:82 دقائق.

وشهدت بقية المنافسات فوز "شواهين"، لعلي حمود بن ذياب ذبيان المغيري بالشوط الحادي عشر بزمن 4:44:16 دقائق و"النصيبا"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، بالشوط الثاني عشر بزمن 4:41:39" دقائق، و"الهيوب"، لسعيد راشد بن حمود الدرعي بالشوط الثالث عشر بزمن 4:37:01 دقائق، و"مرضية"، لحمدان مبارك بن عبيد الشامسي، بالشوط الرابع عشر بزمن 4:40:01 دقائق، و"هملول"، لناصر راشد بن سعيد المخيني، بالشوط الخامس عشر بزمن 4:38:75 دقائق.