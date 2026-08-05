"لهايب" تحصد أول أشواط "اللقايا" في مهرجان العين للهجن

تواصلت اليوم منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة أشواط سن اللقايا لمسافة 3 كلم على مدار 15 شوطاً، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت "لهايب"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول محققة 4:36:41 دقائق، وأحرز "الشبابي"، لمبارك الحميدي بن سالم العمري، لقب الشوط الثاني، مسجلاً 4:36:50 دقائق.

وحقق "نجاح"، لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري، لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 4:37:45، دقائق، وتصدر "شدهان"، لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي الشوط الرابع، مسجلاً 4:38:59، دقائق، وفازت "إشراق"، لمحمد غريب الكتبي بالشوط الخامس، محققة 4:40:00 دقائق.

ونجحت "مهابة"، لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي في الفوز بالشوط السادس، مسجلة 4:41:50، دقائق، وحقق "مجمل"، لسالم أحمد بالحوته العامري لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:39:23 دقائق، وتوّجت "الريم"، لناصر خليفة بن سلطان المنصوري بلقب الشوط الثامن مسجلة 4:41:71 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع، عن فوز "صمود"، لسعيد جوعان بن علي الشامسي، مسجلة 4:40:03 دقائق، وحصد "الفهد"، لسعيد جوعان الشامسي، لقب الشوط العاشر، بأفضل توقيت 4:36:82 دقائق.

وشهدت بقية المنافسات فوز "شواهين"، لعلي حمود بن ذياب ذبيان المغيري بالشوط الحادي عشر بزمن 4:44:16 دقائق و"النصيبا"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، بالشوط الثاني عشر بزمن 4:41:39" دقائق، و"الهيوب"، لسعيد راشد بن حمود الدرعي بالشوط الثالث عشر بزمن 4:37:01 دقائق، و"مرضية"، لحمدان مبارك بن عبيد الشامسي، بالشوط الرابع عشر بزمن 4:40:01 دقائق، و"هملول"، لناصر راشد بن سعيد المخيني، بالشوط الخامس عشر بزمن 4:38:75 دقائق.