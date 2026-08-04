الإمارات تحصد 13 ميدالية في منافسات تحت 18 عاماً ببطولة العالم للجوجيتسو

أبوظبي - وام

عزز منتخبنا الوطني للجوجيتسو، رصيده في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، بحصد 13 ميدالية جديدة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و8 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 18 عاماً التي أقيمت اليوم في «مبادلة أرينا».

وبهذه الحصيلة، رفع منتخبنا الوطني رصيده الإجمالي إلى 52 ميدالية، بعدما دخل منافسات اليوم الرابع وفي رصيده 39 ميدالية، منها 12 في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً، و14 في منافسات تحت 16 عاماً.

توّج الفائزين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

كما شارك في تتويج الفائزين فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومحمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتتواصل منافسات فئة الشباب غداً الأربعاء، في ختام برنامجها الذي يمتد حتى 5 أغسطس، قبل الانتقال إلى فئتي الكبار والباراجوجيتسو من 6 إلى 9 أغسطس.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مستويات قوية على امتداد الأدوار التمهيدية والنهائية، وأظهروا قدرة كبيرة على التعامل مع متطلبات النزالات وتغيير مجرياتها في اللحظات الحاسمة، في انعكاس للخبرة التي راكموها من خلال برامج الإعداد، والمشاركات المحلية، والقارية، والدولية.

وتوج بالميداليات الذهبية سيف البلوشي تحت 48 كجم، وسيف العامري تحت 62 كجم، وزايد الحوسني تحت 85 كجم، بينما أحرز الميداليات الفضية زينب المنصوري تحت 70 كجم، وعبدالله أنديز تحت 69 كجم.

وحصل على الميداليات البرونزية شما المنصوري تحت 40 كجم، وحنين الخوري تحت 57 كجم، وطيف الحمادي تحت 63 كجم، وخالد الغيثي تحت 52 كجم، وحامد المسكري تحت 62 كجم، وموزة آل علي تحت 48 كجم، وهزاع الكعبي وعلي النجار تحت 56 كجم.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قدموا في منافسات تحت 18 عاماً أداءً يعكس امتلاكهم شخصية تنافسية واضحة، وقدرتهم على تحويل ما اكتسبوه خلال مراحل التحضير إلى قرارات مؤثرة على بساط النزال.

وأكد أن هذه الفئة تضع اللاعب أمام اختبار يتجاوز المهارة الفنية، إذ تتطلب سرعة في قراءة المنافس، والهدوء في إدارة الوقت، والمرونة في تغيير الأسلوب وفق تطورات النزال، وقد أظهر أبطال منتخبنا اليوم وعياً كبيراً بهذه التفاصيل، ونجحوا في إيجاد الحلول المناسبة أمام منافسين يمتلكون أساليب وخلفيات فنية متنوعة".

وأضاف: نتعامل مع كل نزال في البطولة بوصفه فرصة لرصد مؤشرات دقيقة حول أداء لاعبينا، والاستفادة منها في تصميم برامج تطوير فردية تراعي احتياجات كل لاعب. كما أن تنوع الأساليب التي قادت أبطالنا إلى منصات التتويج يؤكد امتلاك المنتخب خيارات فنية متعددة، ويمنحنا أساساً قوياً للبناء على هذه النتائج والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيف العامري، المتوج بالميدالية الذهبية، إنهم خاضوا معسكراً تدريبياً مغلقاً على مدار 3 أسابيع، عملوا خلاله على تطوير مستوياتهم وتبادل الخبرات، واليوم نجح في الفوز بالمركز الأول، بعدما شارك في بطولة العالم للجوجيتسو 3 مرات سابقاً وكان يحرز بالفضية.