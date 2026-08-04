البطران: الإمارات تقدم للعالم نموذجًا في الأمن والتسامح عبر الجوجيتسو

أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2026، المقامة حاليًا في أبوظبي وتختتم الأحد المقبل، أن استضافة العاصمة للبطولة تعكس المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة الرياضة الدولية، مشيرًا إلى أن الحدث يعد من أبرز بطولات اللعبة، ويجمع نخبة الأبطال ونجوم المستقبل من مختلف أنحاء العالم في أجواء احترافية وتنافسية.

وقال البطران، في تصريح لـ«البيان»: «نفخر باستضافة بطولة العالم للجوجيتسو في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، كما نفخر بما تحظى به دولة الإمارات من قيادة رشيدة وفرت جميع مقومات النجاح لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية. وما نراه اليوم هو ثمرة رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت الإمارات وجهة موثوقة لتنظيم البطولات الدولية، ورسخت قيم الأمن والتسامح والضيافة، وهي الرسالة التي يلمسها جميع ضيوف الدولة منذ لحظة الوصول».

وأضاف: «تشهد البطولة مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة، وهي أرقام تعكس حجم الثقة العالمية في الدولة وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى، كما تعكس خبرة الكوادر الإماراتية وتميز البنية التحتية. الجميع يشيد بمستوى التنظيم، والأجواء التنافسية، والتحكيم، والخدمات المقدمة، وكل ذلك يؤكد أن الاحترافية أصبحت السمة الأبرز للبطولات التي تستضيفها الإمارات، وخاصة بطولات الجوجيتسو التي تقدم من خلالها الدولة نموذجًا في الأمن والتسامح».

وأشار البطران إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي تشهده المنافسات يوميًا، مؤكدًا أنه يعكس الشعبية المتزايدة للعبة، لافتًا إلى أن الفعاليات المصاحبة للبطولة والبرامج الترفيهية والسياحية المخصصة للوفود تمنح الحدث بعدًا إضافيًا، وتسهم في تقديم تجربة متكاملة للمشاركين وضيوف الدولة من مختلف أنحاء العالم.

واختتم قائلًا: «أبوظبي أصبحت بالنسبة إلى أسرة الجوجيتسو حول العالم العاصمة التي تقترن بالنجاح، والوجهة الآمنة لاستضافة أكبر البطولات، وسنواصل العمل للحفاظ على هذه المكانة، وتقديم نسخة استثنائية تليق بسمعة دولة الإمارات، وتعزز ريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو ونجاحاتها المتواصلة».