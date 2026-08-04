«خود» تتصدر أول أشواط «اللقايا» في مهرجان العين للهجن

تواصلت صباح اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، على ميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات، على مدار 15 شوطًا.

وتصدرت «خود»، لمبارك سالم بن سهيل خضرة العامري، الشوط الأول بأفضل توقيت، مسجلة 4:31.47 دقيقة، فيما حصد «مشموش»، لهادف الحزمي بن قاصص العامري، لقب الشوط الثاني بزمن 4:37.76 دقيقة.

وحققت «الرعبية»، لمحمود حمد بن محمد الدرعي، لقب الشوط الثالث، مسجلة 4:39.23 دقيقة، وفاز «الشامي»، لمحمد حمدان حميد بن فنون الدرعي، بالشوط الرابع، مسجلًا 4:33.61 دقيقة.

وتمكنت «الريف»، لمحمد أحمد بن سيف عبدالله البلوشي، من الفوز بالشوط الخامس بزمن 4:40.53 دقيقة، وتوجت «الظبي»، لعبدالله سالم بن ثعلوب الكتبي، بلقب الشوط السادس مسجلة 4:39.54 دقيقة.

وذهب لقب الشوط السابع إلى «مهم»، لسليم سالم بن علي الغيلاني، مسجلًا 4:40.41 دقيقة، وخطفت «سيافة»، لشطيط سالم بن راشد الكتبي، لقب الشوط الثامن بزمن 4:39.75 دقيقة.

وحصدت «دولة»، لسيف عبدالله بن سيف الشافعي، لقب الشوط التاسع بزمن 4:43.86 دقيقة، وفازت «مهرة»، لراشد عبدالله بن مبارك الشامسي، بالشوط العاشر مسجلة 4:40.57 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الحادي عشر إلى «المسك»، لخميس مسلم بن سليم الزرعي، بزمن 4:42.02 دقيقة، وحصد «سيفين»، لمحمد حمد بالقرين العامري، لقب الشوط الثاني عشر بزمن 4:43.67 دقيقة.

وانتزع «الفايز»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي، لقب الشوط الثالث عشر مسجلًا 4:38.00 دقيقة، وفاز «كمال»، لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي، بالشوط الرابع عشر بزمن 4:35.73 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الخامس عشر إلى «متعب»، لسلطان خليفة بن محمد الدرعي، بزمن 4:37.00 دقيقة.