الإمارات تسعى لتعزيز رصيدها في البطولة العربية للشطرنج

يخوض منتخب الإمارات للشطرنج الثلاثاء الجولة التاسعة والأخيرة لمعظم الفئات في منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة حاليًا في القاهرة.

ويتطلع المنتخب إلى زيادة عدد الميداليات المحققة في منافسات الشطرنج الكلاسيكي، بعدما حصد 9 ميداليات في منافسات الشطرنج الخاطف، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

ويبرز عبدالرحمن الطاهر، في فئة تحت 20 عامًا للشباب، بالمركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المتصدر الأردني أنس خويرة، بينما تتقاسم عنود عيسى صدارة فئة تحت 18 عامًا مع التونسية نادين رجيب برصيد 5.5 نقطة، وتأتي موزة ناصر الشامسي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وتشهد فئة تحت 16 عامًا منافسة ثلاثية بين عهود عيسى، والمصرية ذكاء محمد، واللبنانية نادية فواز، ما يبقي حظوظ المنتخب كبيرة في حصد إحدى الميداليات.

وتحتل ميرة صقر المري المركز الثالث برصيد 5 نقاط في منافسات تحت 14 عامًا، فيما يحتل راشد حسين الحمادي المركز الرابع في الفئة نفسها برصيد 4.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المركز الثالث، بينما حصد اللاعب صقر خميس 5 نقاط وضعته في المركز الثالث لفئة تحت 12 عامًا المفتوحة.

وتنافس نور راشد، صاحبة المركز الثاني في فئة تحت 8 أعوام برصيد 4 نقاط، والريم عيسى، صاحبة المركز الثالث برصيد 3.5 نقطة، علمًا بأن هذه الفئة هي الوحيدة في البطولة التي تقام بنظام سبع جولات، وستستكمل منافساتها بعد ختام بقية الفئات.