نادي الفجيرة للرياضات البحرية يختتم برنامجه الصيفي

كرم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية المشاركين في البرنامج الصيفي «صيف منعش»، الذي اختتمت فعالياته اليوم بحفل أقيم في قاعة مجلس مريشيد، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وجمعة محمد بن ثالث، رئيس جمعية الإمارات للغوص.

وأعرب عدد من أولياء أمور المشاركين عن سعادتهم بما قدمه البرنامج لأبنائهم من خبرات وتجارب مفيدة أسهمت في استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية.

وتخلل الحفل توزيع شهادات المشاركة على جميع المنتسبين في البرنامج، الذي استمر أربعة أسابيع بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، واشتمل على العديد من الأنشطة المتنوعة، من بينها تدريبات على الرياضات البحرية تحت إشراف مدربين متخصصين، بالإضافة إلى ورش تعليمية وتوعوية حول البيئة البحرية، إلى جانب تنظيم زيارات علمية استهدفت توسيع مدارك المشاركين وربطهم بمحيطهم البيئي والعلمي.

وأعرب أحمد إبراهيم البلوشي عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج الصيفي، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعمه المستمر لبرنامج «صيف الفجيرة».

وثمن تعاون المؤسسات والشركاء في إنجاح فعاليات البرنامج، وشكر أولياء الأمور على ثقتهم في اختيار النادي البحري وجهة صيفية لأبنائهم، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين التحصيل العلمي والنشاط الرياضي لبناء شخصية متكاملة للطالب، ومشددًا على أن الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة يرافق الأجيال القادمة نحو مستقبل واعد.