منتخب القوس والسهم يحصد 4 ميداليات في كأس التحدي الآسيوي

أحرز منتخب الإمارات للقوس والسهم تحت 18 عامًا أربع ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، في كأس تحدي رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، التي أقيمت في دكا، عاصمة بنغلاديش، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس.

وحققت اللاعبة سامية أودينيفا ذهبية القوس المحدب، فيما أحرزت منى الشرع فضية الفرق المختلط، ونالت سامية أودينيفا ويونج لي برونزية الفرق المختلط، بعد منافسات قوية في جميع مراحل البطولة.

وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن المشاركة تأتي ضمن برنامج إعداد لاعبي ولاعبات المنتخب قبل خوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات، وتحت 21 عامًا، وتحت 18 عامًا.

وقال إن معسكر بنغلاديش حقق أهدافه، من خلال منح ستة لاعبين ولاعبات فرصة الاحتكاك، لا سيما بعد المشاركة في كأس التحدي والتدريبات المشتركة مع عدد من منتخبات القارة، بما يعزز الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.