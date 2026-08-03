منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 39 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو

واصل نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، تألقهم في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، بحصد 14 ميدالية جديدة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و10 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 16 عامًا، التي أقيمت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي.

وبهذه الحصيلة، ارتفع رصيد المنتخب في البطولة إلى 39 ميدالية، امتدادًا لانطلاقته القوية التي حقق خلالها 25 ميدالية في اليومين الأول والثاني، بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عامًا، و13 ميدالية في بطولة العالم لفئة تحت 21 عامًا.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، على أن تقام غدًا الثلاثاء نزالات فئة تحت 18 عامًا.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أداءً اتسم بالثقة والاحترافية منذ الأدوار التمهيدية، وأظهروا قدرة كبيرة على إدارة اللحظات الحاسمة أمام المنافسين، ليترجموا جاهزيتهم إلى حضور قوي على منصات التتويج، ويؤكدوا أن منظومة الجوجيتسو الإماراتية تواصل رفد المنتخبات الوطنية بجيل واعد من المواهب القادرة على المنافسة عالميًا.

وحقق الميداليتين الذهبيتين كل من سيف خالد (تحت 52 كجم)، وفهد الظاهري (تحت 62 كجم)، فيما حصد الميداليتين الفضيتين كل من غياهيب الراشدي (تحت 36 كجم)، وسعيد القبيسي (تحت 52 كجم).

وفاز بالميداليات البرونزية كل من فاطمة آل علي (تحت 36 كجم)، ومثايل الحمادي (تحت 40 كجم)، ومريم محمد (تحت 52 كجم)، وعمر البلوشي (تحت 40 كجم)، وسعود البلوشي (تحت 44 كجم)، وأحمد الكتبي (تحت 48 كجم)، وأحمد سهيل أحمد (تحت 56 كجم)، وسعيد المحيربي (تحت 62 كجم)، ومايد الشامسي (تحت 69 كجم)، وآية البلوشي (تحت 57 كجم).

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النتائج التي حققها اللاعبون واللاعبات في فئة تحت 16 عامًا تحمل دلالات تتجاوز حصيلة الميداليات، إذ تعكس متانة قاعدة المواهب الوطنية وفاعلية المسار المتكامل لإعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة بثقة في أكبر المحافل الرياضية.

وقال: «تمثل فئة تحت 16 عامًا إحدى الركائز الأساسية لمستقبل المنتخب الوطني، وما أظهره اللاعبون اليوم من نضج وانضباط وجرأة في النزالات يمنحنا ثقة كبيرة بالجيل المقبل. ونعتز بالميداليات التي أحرزوها، والروح القتالية والمسؤولية التي أظهروها أثناء تمثيل دولة الإمارات، وهي مؤشرات تؤكد أنهم يسيرون بخطى ثابتة في طريق صناعة الأبطال».

وأضاف: «كل منصة تتويج يصل إليها لاعبونا اليوم هي حصيلة مسار طويل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمتد عبر التدريب والإعداد والمنافسة، بدعم قيادتنا الرشيدة، وتكامل جهود الاتحاد والأندية والأكاديميات والأجهزة الفنية والأسر، ونثق بأن الخبرات التي يكتسبها اللاعبون في هذه البطولة ستشكل رصيدًا مهمًا لمسيرتهم، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة إنجازات الجوجيتسو الإماراتية».

من جانبه، قال قوات ساجييف، رئيس اتحاد كازاخستان للجوجيتسو: «جئنا إلى بطولة العالم للجوجيتسو بوفد يضم 180 لاعبًا ولاعبة، ما يجعلنا من بين أكبر الوفود المشاركة في البطولة»، معبرًا عن سعادته بالنتائج المحققة حتى الآن، وموجهًا الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم المتميز، والنموذج العالمي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

بدوره، قال فهد الظاهري، لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الذهبية، إنه يشعر بسعادة كبيرة بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة استعداد جاد وجهد متواصل، موضحًا أنه يمارس الجوجيتسو منذ ثلاثة أعوام، وحقق تطورًا كبيرًا بفضل دور والدته في اختياره لهذه الرياضة وتشجيعه على مواصلة مسيرته فيها، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل المقبلة.