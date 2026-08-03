«أبوظبي للصقارين» يستعرض برامجه في معرض الصيد والفروسية

أعلن نادي أبوظبي للصقارين مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وأكد أن مشاركته هذا العام ستكون بجناح متكامل يجمع بين الإعلان عن أجندة مسابقات الصيد بالصقور للموسم 2026-2027، من مطلع نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير 2027، وتقديم تجربة تفاعلية مطورة تستهدف جميع فئات المجتمع، وهي الناشئة، وأصحاب الهمم، وكبار الصقارة، والمرأة الإماراتية.

وقال سعادة سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب لمجلس إدارة النادي، إن المعرض يمثل المنصة الأبرز في دولة الإمارات لترسيخ الإرث والهوية الوطنية، والاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه، وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى حرص النادي على المشاركة في النسخة الجديدة بمنصة متكاملة توفر تجارب تفاعلية للزوار، وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور.

وأوضح أن نادي أبوظبي للصقارين حقق، على مدار أكثر من 10 سنوات، قفزات نوعية في حماية تراث الإمارات، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة الصيد بالصقور، من خلال الخطط الاستراتيجية، والبرامج المتطورة، والمبادرات الرائدة، وفق أهداف استراتيجية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وبناء قاعدة صلبة من الممارسين، خصوصًا في الفئات السنية، والوصول إلى المدارس، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لنشر أهداف النادي وتعميق القيم التراثية، انطلاقًا من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».