249 مستفيدًا من مخيمات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية

اختتم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مشاركته في فعاليات برنامج «عطلتنا غير» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، بعد أربعة أسابيع من الأنشطة والبرامج الصيفية، مستفيدًا منها 249 مشاركًا من الأطفال والناشئة في مدن كلباء ودبا الحصن وخورفكان.

ونظم النادي ثلاثة مخيمات صيفية بحرية استقطبت 186 منتسبًا، بواقع 58 منتسبًا في مخيم كلباء بالتعاون مع نادي كلباء الرياضي الثقافي، و60 منتسبًا في مخيم دبا الحصن بالتعاون مع نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، و68 منتسبًا في مخيم خورفكان.

كما استضاف النادي 23 منتسبًا من نادي خورفكان للمعاقين، و20 منتسبًا من نادي خورفكان الرياضي الثقافي، إضافة إلى 20 منتسبًا من ناشئة خورفكان، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة إلى 249 مشاركًا.

وتضمن البرنامج أنشطة بحرية ورياضية وتثقيفية شملت الإبحار الشراعي، والتجديف، والإنقاذ البحري، والألعاب المائية، والغوص، إلى جانب ورش للإسعافات الأولية، والتوعية بالسلامة البحرية، والتعريف بالتراث البحري، وأنشطة بيئية وترفيهية، استهدفت تنمية مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجالات الرياضات البحرية والسلامة.

وأقيمت المخيمات بدعم من وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اللذين قدما الجوائز والهدايا للمشاركين، في إطار دعم البرامج المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني ونشر الثقافة الرياضية.

وأكد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن نجاح المخيمات جاء ثمرة التعاون والتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي ووزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع والأندية والمؤسسات الشريكة، بما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج.