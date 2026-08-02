13 ميدالية للإمارات في منافسات تحت 21 عاماً ببطولة العالم للجوجيتسو



حصد المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 13 ميدالية خلال منافسات فئة تحت 21 عاماً، التي أقيمت اليوم في مبادلة أرينا ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من مختلف دول العالم.

وحضر منافسات اليوم الثاني الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.



وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب أداء قوياً في النزالات التمهيدية والأدوار النهائية، ونجحوا في حسم عدد من المواجهات أمام مجموعة من أبرز المواهب العالمية، مستفيدين من جاهزيتهم البدنية والفنية وقدرتهم على التعامل مع اللحظات الحاسمة، وسط مساندة جماهيرية لافتة في مدرجات مبادلة أرينا.



حصيلة اليوم



وتوج بالميداليات الذهبية كل من عبدالرحمن محمد في وزن تحت 56 كجم، ومريم آل علي وزن تحت 45 كجم، وأحمد أنديز في وزن تحت 69 كجم، والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وحارب الحمادي في وزن تحت 62 كجم، في حين أحرز الميداليات الفضية عبيد الكتبي في وزن تحت 56 كجم، وفيصل الواحدي وزن تحت 69 كجم، وميرة الحوسني وزن تحت 48 كجم، وعبدالرحمن النجار وزن فوق 94 كجم، وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم. وأحرز سيف العامري برونزية وزن تحت 77 كجم، وذياب الجنيبي في وزن تحت 94 كجم، وحنين الخوري في وزن تحت 57 كجم، ما رفع إجمالي حصاد المنتخب في منافسات الحدث، ومنها كأس العالم تحت 14 عاماً التي أقيمت، أمس، إلى 25 ميدالية.

وشهدت منافسات اليوم مستويات فنية متقدمة ونزالات اتسمت بالقوة والندية، في ظل التقارب الكبير بين اللاعبين المشاركين، ما عكس تطور فئات المراحل السنية واتساع قاعدة المواهب في المنتخبات من مختلف دول العالم.



ثمرة الإعداد



وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن حصيلة المنتخب في منافسات اليوم تعكس جاهزية اللاعبين والتزامهم خلال مراحل الإعداد، وقدرتهم على المنافسة أمام أفضل المواهب العالمية.



وقال: «نفخر بما قدمه أبناؤنا وبناتنا من أداء متميز وروح قتالية عالية. وتمثل هذه الميداليات ثمرة العمل المتواصل للاعبين والأجهزة الفنية، والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة، والذي يشكل الدافع الأكبر أمام أبطالنا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات».



وأضاف: «تمنح بطولة العالم لاعبينا، لا سيما في الفئات العمرية، فرصة مهمة لاختبار قدراتهم أمام مدارس متنوعة في الجوجيتسو، واكتساب خبرات تسهم في تطوير مستواهم وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة. ونثق بقدرتهم على مواصلة تقديم أداء مشرف خلال الأيام المقبلة».



وتتواصل منافسات البطولة غداً الاثنين بإقامة نزالات الجوجيتسو لفئة تحت 16 عاماً، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى إضافة مزيد من الميداليات وتعزيز حضوره في سباق اللقب العالمي.