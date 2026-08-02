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«زاخر» تحصد أول أشواط «الحقايق» بأفضل توقيت في مهرجان العين للهجن

وام


تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات سن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم.


وافتتحت «زاخر» لمطر حمد العامري المنافسات مسجلة «أفضل توقيت» بـ4:34:37 دقائق، وشهد الشوط الثاني، فوز «المختبر»، للحزمي هادف الحزمي بن قناص العامري بالمركز الأول مسجلاً 4:35:58 دقائق.


وفازت «هوايل»، لراشد سعيد بن كرامة الراشدي بلقب الشوط الثالث مسجلة 4:37:07 دقائق، ونجح «شاهين» لماجد سعيد بن هلال الخاطري في الفوز بلقب الشوط الرابع مسجلاً 4:37:02 دقائق.


وحقق «حظ» لعلي سيف بن حمد الدرعي، لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 4:37:53 دقائق، وأسفرت منافسات الشوط السادس، عن فوز «همس»، لسالم سعيد بن عيد الحبسي باللقب مسجلة 4:37:45 دقائق.


وحقق «مناور» لمحمد سالم محمد بن سليم الجديلي لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:36:52 دقائق، بينما تألقت «مودة»، لمحمد سالمين بن مبارك العامري في الشوط الثامن مسجلة 4:39:27 دقائق.


وانتزعت «الريم» لخالد حمد بن حميد الجنيبي المركز الأول في الشوط التاسع، بزمن قدره 4:42:63 دقائق، وتفوق «عجيب»، لشهاب حمد بن علي الجحافي في الشوط العاشر، ليحصد اللقب مسجلاً 4:38:32 دقائق.


وتوّجت «لبقة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بلقب الشوط الحادي عشر مسجلة 4:40:93 دقائق، بينما كان الفوز من نصيب «رشا»، لحمد عبيد بن خلفان الشامسي في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:35:93 دقائق.


وذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى «الطياري»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي بزمن قدره 4:35:84 دقائق، بينما حصدت «محنة»، لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي لقب الشوط الرابع عشر بـ4:42:77 دقيقة، وصولاً إلى ختام المنافسات بتتويج «مروي»، لحمد غانم علي بن حمودة الظاهري بلقب الشوط الخامس عشر بـ4:42:14 دقائق.