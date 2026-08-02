«فيكتوري تيم».. الرقم «1» في «جائزة قيرغيزستان الكبرى»





تألق زورق فيكتوري رقم «1» بقيادة السائق شون تورينتي، لينتزع لقب جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، وذلك بعد أداء وهيمنة على مجريات السباق الرئيسي الذي أقيم الأحد في بحيرة بحيرة إيسيك كول، بمشاركة أقوى المتسابقين والفرق من حول العالم.



ورغم أن تورينتي انطلق ثانياً عند خط بداية السباق، إلا أنه نجح سريعاً من التقدم إلى ريادة الترتيب والتمسك بالمركز الأول حتى نهاية الـ 41 لفة، وذلك بعد أداء عكس خبرات وجاهزية حامل اللقب.



وجاءت فرحة تورينتي مضاعفة بعدما حصد 20 نقطة، جعلته يتقدم إلى صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين هذا الموسم، بإجمالي 40 نقطة.



وحل في المركز الثاني إريك ستارك سائق فريق أبوظبي، فيما جاءت ماريت ستروموي من فريق ستروموي النرويجي بالمركز الثالث. فيما جاء أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، في المرتبة العاشرة.



وقال خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة فريق الفيكتوري: «نهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الذي وفر كل مقومات النجاح للفريق، وقدم دعماً كبيراً ومستمراً على المستويات كافة، ما مكننا من المنافسة بأعلى المستويات العالمية. هذا الفوز هو ثمرة عمل جماعي متكامل بدأ قبل انطلاق الموسم، ويعكس الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها فريق الفيكتوري، ونحن فخورون برفع علم الإمارات على منصة التتويج، وسنواصل العمل بنفس العزيمة للحفاظ على الصدارة والمنافسة بقوة على لقب بطولة العالم حتى الجولة الأخيرة».



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «الفوز في جائزة قيرغيزستان الكبرى ثمرة جهود كبيرة بذلها الفريق قبل وأثناء الجولة، سواء على المستوى الفني أو الإداري. نجحنا في تنفيذ خطة السباق بالشكل المطلوب، وقدم السائقان شون تورينتي وأليك ويكستروم أداءً مميزاً يؤكد جاهزية الفيكتوري للمنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم».



من جانبه، أعرب شون تورينتي، عن سعادته بالفوز قائلاً: «أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار المهم، خاصة أنه منحني صدارة بطولة العالم، وأشكر فريق الفيكتوري على العمل الرائع والدعم الكبير الذي قدمه طوال عطلة نهاية الأسبوع، فقد منحني زورقاً سريعاً وقادراً على المنافسة، ما زال أمامنا مشوار طويل هذا الموسم، لكن هذه النتيجة تمنحنا دفعة قوية وثقة كبيرة للجولات المقبلة».