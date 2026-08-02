غولف الإمارات يستعد للموسم الجديد من المغرب



أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن تنظيم معسكر تدريبي موسع للاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، في مدينة الرباط، والذي يستمر حتى 22 أغسطس.



ويأتي المعسكر في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات للغولف والجامعة الملكية المغربية للغولف.



وقال اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف: يمثل البرنامج إحدى أهم محطات إعداد منتخباتنا الوطنية، ويأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بالجامعة الملكية المغربية للغولف، والتي أثمرت تعاوناً متميزاً وفر بيئة تدريبية عالمية المستوى للاعبينا ولاعباتنا، وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد هذا العام على تعزيز الجهاز الفني بمنظومة متكاملة تضم مديراً للأداء، ومدربين متخصصين، وخبراء في الإعداد البدني، انطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق الإنجازات يبدأ من جودة الإعداد والتخطيط العلمي، ونتطلع إلى أن يسهم هذا البرنامج في تطوير قدرات لاعبينا وصقل مواهبهم، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد وطموحات قيادتنا الرشيدة في بناء جيل جديد قادر على المنافسة ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.



رؤية مستقبلية



من جانبه، أكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، أن هذا البرنامج يمثل محطة رئيسة في منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، ويجسد حرص الاتحاد على مواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

وأضاف أن البرنامج يوفر بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الإعداد الفني والبدني والاحتكاك التنافسي، مشيراً إلى أن برامج الإعداد التي تقام في المغرب أثبتت نجاحها في تطوير مستويات اللاعبين، وأن الاتحاد يتطلع إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا البرنامج، ما يعزز مسيرة الغولف الإماراتي ويهيئ جيلاً جديداً قادراً على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات.