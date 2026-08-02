9 ميداليات للإمارات في البطولة العربية للشطرنج



أحرز منتخبنا الوطني 9 ميداليات في منافسات الشطرنج الخاطف بالبطولة العربية للشباب والناشئين المقامة حالياً في القاهرة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات.



وحققت اللاعبة عنود عيسى ذهبية تحت 18 عاماً، وراشد حسين الحمادي ذهبية تحت 14 عاماً المفتوحة، ومريم خليفة القبيسي ذهبية تحت 12 عاماً.



وحصدت اللاعبة حفصة عيسى فضية تحت 10 أعوام، والريم عيسى فضية تحت 8 أعوام، بينما جاءت الميداليات البرونزية لكل من شمة خلفان تحت 16 عاماً، وأحمد يونس تحت 14 عاماً المفتوحة، وآمنة صقر تحت 14 عاماً للإناث، ومحمد المعيني تحت 10 أعوام المفتوحة.



وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج رئيس البعثة، أن النتائج المميزة للاعبي ولاعبات المنتخب، تجسد حجم العمل الذي قام به الاتحاد والأندية خلال الفترة الماضية لإعدادهم قبل المشاركة في البطولة.



وأضاف أن قاعدة الشطرنج الإماراتي تواصل التطور، كما أن برامج الإعداد التي نفذها الاتحاد بالتعاون مع الأندية، حققت ثمارها على المستوى العربي، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد دافعاً كبيراً لمواصلة العمل نحو إنجازات جديدة في البطولات المقبلة، بالإضافة إلى أن البطولة الحالية ما زالت مستمرة وهناك ثقة كبيرة لإضافة ميداليات جديدة.