«الظبي» تتصدر أول أشواط «الفطامين» بمهرجان العين للهجن و«شامان» «أفضل توقيت»



تواصلت صباح السبت فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمنافسات سن الفطامين لمسافة 2 كلم، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة، ومجلس التعاون الخليجي.



وافتتحت «الظبي»، لمحمد حميد بن محمد الغفلي، المنافسات بحصد لقب الشوط الأول مسجلة 2:55:71، دقيقة، وتصدرت «شامان» لسليم حمد بن ناصر، الشوط الثاني محققة «أفضل توقيت» بـ 2:50:62 دقيقة.



وأسفرت منافسات الشوط الثالث، عن فوز «رجوا»، لمحمد هلال بن علي الجحافي، بزمن قدره 2:51:29، دقيقة، وحقق «عالي»، لعزيز عبدالله بن مكتوم الشريفي لقب الشوط الرابع، بزمن قدره 2:54:34 دقيقة.



وأهدت «صدمه» لمالكها محمد مبارك بوخميس الشامسي لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 2:57:13 دقيقة، وتوّجت «قيادة»، لمحمد مبارك جمعة بن كلثم الخييلي، بلقب الشوط السادس محققة 2:53:07 دقيقة.



وانتزع «مرف»، لحمد سعيد بن حمد الكاسبي لقب الشوط السابع ب 2:54:09، دقيقة، وفازت «بنت الباز»، لصغير العبد بن دغميل الجديلي، بلقب الشوط الثامن، بزمن قدره 2:52:38 دقيقة.



وحصدت «فرحه»، لسالم سعيد سالم بن حمد المحاربي، لقب الشوط التاسع مسجلة 2:54:06، دقيقة، وخطف «الغرنجي»، لنايف مسلم بن أحمد ثوار المهري، لقب الشوط العاشر بزمن قدره 2:51:86 دقيقة.



وكسبت «العاصمه»، لسعد سالم بن حمد العويسي، لقب الشوط الحادي عشر مسجلة 2:52:85، دقيقة، بينما فازت «تصريح» لعلي سهيل بالروس العامري، بلقب الشوط الثاني عشر محققة 2:54:49 دقيقة.



وتواصلت المنافسة في الشوط الثالث عشر، وانتزع «دسمان»، لعامر خليفة بن حمود عامر الوهيبي الصدارة مسجلاً 2:51:70 دقيقة، وحصدت «مزون»، لمبخوت أحمد بن سعيد لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 2:53:17 دقيقة.



وذهب لقب الشوط الخامس عشر، إلى «الأفيه»، لحمود سعيد بن سالم حمد المحاربي، بـ 2:51:87، دقيقة، وتصدر«دخان»، لمحمد سيف بن سلطان الدرعي، الشوط السادس عشر بزمن قدره 2:52:84 دقيقة.



وكان الفوز في الشوط السابع عشر، من نصيب «المسك»، ليعقوب سعيد بن محمد الفزاري بزمن قدره 2:52:20 دقيقة، وحصد «الوضيحي»، لغدير عقيدة بن حريز الحرسوسي لقب الشوط الثامن عشر ب 2:54:19 دقيقة.



وتوّجت «الشايبه»، لعلي محمد بن خويتم العامري بلقب الشوط التاسع عشر، مسجلة 2:53:45، دقيقة، واختتم «ورسان»، لراشد سلطان بن سالم الدرعي المنافسات الصباحية بحصد لقب الشوط العشرين، مسجلاً 2:55:35 دقيقة.