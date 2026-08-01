«الفيكتوري» و«أبوظبي» يكسبان تحدي «السرعة» في «جائزة قيرغيزستان»



حصد زورق فيكتوري رقم «1»، بقيادة السائق شون تورينتي، المركز الأول في سباق السرعة الثاني «السبرينت»، الذي أقيم، السبت، ضمن منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، وذلك مع اتجاه الأنظار، الأحد، نحو السباق الرئيسي في بحيرة إيسيك كول، والذي يشهد وجود 6 من سائقي الفرق الإماراتية في المراكز الأولى على خط الانطلاقة، حيث عرفت التجارب التأهيلية تصدر زورق أبوظبي 5، بقيادة جوناس أندرسون الترتيب، مسجلاً أسرع لفة بزمن 48.778 ثانية، وذلك وسط حضور قوي من ثنائي فريق الفيكتوري، بوجود شون تورينتي في المركز الثاني بزمن 49.517 ثانية، وزميله أليك ويكستروم ثالثاً بزمن 49.743 ثانية، فيما جاء إريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الرابع بزمن 49.785 ثانية، واحتل ثنائي فريق الشارقة غرانت تراسك، وستيفان أراند المركزين الخامس والسادس على التوالي، حيث حقق تراسك 49.978 ثانية، وأراند 50.047 ثانية.



ونجح تورينتي في تحقيق أفضل زمن في سباق السرعة الثاني، ليضيف 10 نقاط إلى رصيده، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 20 نقطة.



وجاء تفوق «الفيكتوري تيم» مضاعفاً بحصول زميله أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري رقم «3»، على المركز الثاني في السباق ذاته، واكتملت السيطرة الإماراتية بوجود راشد القمزي سائق فريق أبوظبي بالمركز الثالث.



وشهدت منافسات اليوم تفوقاً إماراتياً على كل الأصعدة، حيث كان الفوز في سباق السرعة الأول من نصيب جوناس أندرسون سائق فريق أبوظبي، الذي حقق أفضل زمن، يليه زميله إريك ستارك ثانياً، وحل الفنلندي سامي سيلو من فريق كومبارتو ريسنج في المركز الثالث.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النتائج التي حققها فريق الفيكتوري في منافسات اليوم تعكس الجاهزية الفنية العالية والعمل المتواصل، الذي سبق هذه الجولة، مشيراً إلى أن احتلال زورقي الفريق المركزين الأول والثاني في سباق السرعة الثاني، إلى جانب أن الوجود في مقدمة شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.



وأضاف: «ندخل السباق الرئيسي بثقة كبيرة، لكننا ندرك في الوقت ذاته أن المنافسة ستكون قوية حتى الأمتار الأخيرة، وهدفنا هو المحافظة على هذا الأداء المميز وتحويله إلى نتيجة إيجابية، تعزز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب بطولة العالم، ونثق بقدرات سائقينا والجهازين الفني والإداري على تحقيق أفضل النتائج، فيما يجب الإشادة بالمستويات التي قدمتها الفرق الإماراتية خلال المنافسات، وبما يؤكد القدرات والسمعة العالمية، التي تتميز بها الرياضات البحرية الإماراتية».