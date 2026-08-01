انطلاقة مميزة لبطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب



انطلقت الجمعة منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب، في مبادلة دوم – نادي الجزيرة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بمشاركة واسعة بلغت 607 لاعبين ولاعبات يمثلون 51 نادياً، توزعوا على 96 فئة وزنية، وتنافسوا في 4 أساليب مختلفة من رياضة الكيك بوكسينغ.



ومن جهته، قال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «تعكس الأرقام المشاركة في هذه البطولة، من حيث عدد اللاعبين والأندية والفئات الوزنية، النمو المستمر الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ في الدولة، وحرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين الشباب».



وتتواصل منافسات البطولة وفق الجدول المعتمد، على أن يشهد اليوم الختامي الأحد مشاركة مميزة ضمت 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، امتداداً لمسيرة الشراكة والبرامج المستمرة التي تجمع اتحاد اللعبة بمختلف شركائه على مستوى الدولة.



وأضاف العبدولي: «تمثل مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم في اليوم الختامي الأحد محطة مهمة تعكس التزام الاتحاد بترسيخ قيم الشمول والتنوع، ودعم برامج التعاون المشترك مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز حضور رياضة الكيك بوكسينغ كرياضة تجمع الجميع».



وتختتم البطولة الأحد بتتويج الأبطال الفائزين في مختلف الفئات.