«دولي السيارات» يعلن عن اتفاقية تاريخية لبطولتي العالم وأوروبا للراليات



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» (FIA)، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، اليوم، عن اتفاقية تاريخية طويلة الأجل لحقوق البث التجاري لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» وبطولة أوروبا للراليات «إي آر سي».



وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «هذه حقاً صفقة القرن لرياضة الراليات، وأنا فخور بالإعلان عن هذه الخطوة التحويلية إلى الأمام، ومستويات الاستثمار غير المسبوقة».

وأضاف: «لن يقتصر الأمر على تحقيق فوائد حقيقية للجماهير والمتنافسين والأندية الأعضاء في جميع أنحاء العالم، بل يُعبّر هذا الاستثمار أيضاً عن الثقة في مستقبل رياضتنا مع استمرار نمو شعبيتها العالمية».



وتابع: «إن مستقبل بطولاتنا هو محور كل قرار نتخذه، وقد حرصنا على تأمين الشريك المناسب ليس فقط لليوم، بل شريك يشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد. أتقدم بالشكر الجزيل لنائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة، مالكولم ويلسون، وفريقه المتفاني على هذا الإنجاز، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع مروج البطولة الجديد».



وأردف قائلاً: «تُشكّل رياضة الراليات جزءاً كبيراً من مسيرتي الشخصية، فقد أسهمت في صقل شخصيتي وأسلوب عملي، وأنا ملتزم التزاماً راسخاً بمستقبلها. هذه لحظة فارقة لرياضتنا، ومع دخولنا حقبة جديدة، أفتخر بوجود شريك جديد يدعمنا في دفع عجلة مستقبل هاتين البطولتين نحو مزيد من التألق».