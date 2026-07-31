«التزام» تتصدر أول أشواط «الفطامين» في مهرجان العين للهجن



انطلقت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمنافسات سن الفطامين لمسافة 2 كلم، على مدار 20 شوطاً، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وافتتحت «التزام»، لشهاب حمد بن علي الجحافي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الأول، بزمن قدره 2:51:15 دقيقة، وتصدر «شاهين»، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي الشوط الثاني، مسجلاً «أفضل توقيت»، بـ2:50:74 دقيقة.



وتفوقت «مهمة»، لسيف مبارك بن عامر الحبسي في الشوط الثالث وتصدرته بزمن قدره 2:52:50، دقيقة، وفاز «هرزام»، لعبدالله سلطان بن سعيد الغفيلي بلقب الشوط الرابع مسجلاً 2:54:10 دقيقة.



وحققت «ندى»، لمحمد سعيد بن سالم الدرعي لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 2:51:16 دقيقة، و«الذيبة»، لناصر محمد محمد بن غنام الهاملي لقب الشوط السادس، مسجلة 2:53:94 دقيقة.



وذهب لقب الشوط السابع، إلى «هملول» لسالم محمد بن حميد راشد العامري بزمن قدره 2:51:06 دقيقة، وتوّجت «السريعة»، لسعيد سالم بن حمد الجديلي بلقب الشوط الثامن مسجلة 2:51:53 دقيقة.



وكان الشوط التاسع، من نصيب «منذار»، لسعادة سيف بن محمد الكتبي بزمن قدره 2:50:74 دقيقة، وتصدرت «عشاق»، لإبراهيم سعيد بن سالم الحجري الشوط العاشر مسجلة 2:51:08، دقيقة، و«الوارية»، لمطر حمد راعي الشيبة العامري الشوط الحادي عشر بزمن 2:52:72 دقيقة.



وكان الشوط الثاني عشر، من نصيب «الفايضة»، لعبدالله سعيد بن سلطان الغفيلي، بزمن قدره 2:55:84، دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثالث إلى «الشبابي»، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي بـ2:52:12 دقيقة.



وأحرز «منذاك»، لمطر حمد راعي الشيبة العامري لقب الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 2:53:46، دقيقة، و«تحذير»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط الخامس عشر، محققاً 2:53:16 دقيقة.



وفاز «متعب» لأحمد سالم بن مبروك القنيوي بلقب الشوط السادس عشر، بزمن قدره 2:53:40، دقيقة، وحصدت «هملوله»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط السابع عشر بـ2:55:75 دقيقة.



وذهب لقب الشوط الثامن عشر إلى «مرهي»، لمبارك ناصر بن سعيد سالم العامري بزمن قدره 2:54:96، وكسبت «ثقة»، لعبدالله حمد بالقزين العامري لقب الشوط التاسع عشر، مسجلة 2:55:23 دقيقة، بينما اختتم «ولم»، لحمد حميد بن منصور الدرعي المنافسات بحصد لقب الشوط العشرين، مسجلاً 2:54:19، دقيقة.