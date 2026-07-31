Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
كل الألعاب

«التزام» تتصدر أول أشواط «الفطامين» في مهرجان العين للهجن

وام


انطلقت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 للهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمنافسات سن الفطامين لمسافة 2 كلم، على مدار 20 شوطاً، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.


وافتتحت «التزام»، لشهاب حمد بن علي الجحافي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الأول، بزمن قدره 2:51:15 دقيقة، وتصدر «شاهين»، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي الشوط الثاني، مسجلاً «أفضل توقيت»، بـ2:50:74 دقيقة.


وتفوقت «مهمة»، لسيف مبارك بن عامر الحبسي في الشوط الثالث وتصدرته بزمن قدره 2:52:50، دقيقة، وفاز «هرزام»، لعبدالله سلطان بن سعيد الغفيلي بلقب الشوط الرابع مسجلاً 2:54:10 دقيقة.


وحققت «ندى»، لمحمد سعيد بن سالم الدرعي لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 2:51:16 دقيقة، و«الذيبة»، لناصر محمد محمد بن غنام الهاملي لقب الشوط السادس، مسجلة 2:53:94 دقيقة.


وذهب لقب الشوط السابع، إلى «هملول» لسالم محمد بن حميد راشد العامري بزمن قدره 2:51:06 دقيقة، وتوّجت «السريعة»، لسعيد سالم بن حمد الجديلي بلقب الشوط الثامن مسجلة 2:51:53 دقيقة.


وكان الشوط التاسع، من نصيب «منذار»، لسعادة سيف بن محمد الكتبي بزمن قدره 2:50:74 دقيقة، وتصدرت «عشاق»، لإبراهيم سعيد بن سالم الحجري الشوط العاشر مسجلة 2:51:08، دقيقة، و«الوارية»، لمطر حمد راعي الشيبة العامري الشوط الحادي عشر بزمن 2:52:72 دقيقة.


وكان الشوط الثاني عشر، من نصيب «الفايضة»، لعبدالله سعيد بن سلطان الغفيلي، بزمن قدره 2:55:84، دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثالث إلى «الشبابي»، لعلي عبدالله بن عوض البلوشي بـ2:52:12 دقيقة.


وأحرز «منذاك»، لمطر حمد راعي الشيبة العامري لقب الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 2:53:46، دقيقة، و«تحذير»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط الخامس عشر، محققاً 2:53:16 دقيقة.


وفاز «متعب» لأحمد سالم بن مبروك القنيوي بلقب الشوط السادس عشر، بزمن قدره 2:53:40، دقيقة، وحصدت «هملوله»، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط السابع عشر بـ2:55:75 دقيقة.


وذهب لقب الشوط الثامن عشر إلى «مرهي»، لمبارك ناصر بن سعيد سالم العامري بزمن قدره 2:54:96، وكسبت «ثقة»، لعبدالله حمد بالقزين العامري لقب الشوط التاسع عشر، مسجلة 2:55:23 دقيقة، بينما اختتم «ولم»، لحمد حميد بن منصور الدرعي المنافسات بحصد لقب الشوط العشرين، مسجلاً 2:54:19، دقيقة.