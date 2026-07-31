«الفيكتوري تيم» يتصدر «التجارب الحرة» في «جائزة قيرغيزستان»



تصدر شون تورينتي، سائق فريق الفيكتوري، التجارب الحرة الثانية والنهائية، التي أقيمت، اليوم الجمعة، ضمن منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، والتي تستضيفها بحيرة إيسيك كول كأول وجهة في منطقة وسط آسيا تحتضن البطولة العالمية.



ونجح تورينتي على متن زورق الفيكتوري «1» من تحقيق أسرع زمن لفة في التجارب الحرة الثانية، مسجلاً 48.946 ثانية، حيث احتاج إلى 6 محاولات فقط، وتقدم على جوناس أندرسون سائق فريق أبوظبي، الذي جاء ثانياً بزمن 49.198 ثانية، واحتاج إلى 28 محاولة، يليهم بالمركز الثالث ماريت سترومي سائق فريق سترومي النرويجي بزمن 49.255 ثانية، بعد 21 محاولة.



وكان توريني قد حل ثانياً في التجارب الحرة الأولى التي أقيمت في الفترة الصباحية، بعدما سجل 50.145 ثانية، قبل أن يحسّن توقيته في التجارب الحرة الثانية والنهائية، فيما تصدر التجارب الحرة الأولى، جوناس أندرسون سائق فريق أبوظبي بزمن 49.942 ثانية، وحل ثالثاً ستيفان أراند سائق فريق الشارقة بزمن 50.355 ثانية.



وعبر تورينتي، في المؤتمر الصحفي الرسمي للجائزة الكبرى الذي عقد بحضور كبار الشخصيات في قيرغيزستان، عن تطلعه لتقديم أقوى أداء في هذه الجولة، وأشاد بالأجواء في قيرغيزستان، وقال: «الطبيعة هنا ساحرة للغاية، وأستمتع رفقة جميع السائقين في خوض المنافسات في هذه الدولة الجميلة. شخصياً أخوض موسمي الأخير الذي أتطلع فيه للحفاظ على لقب بطولة العالم مع فريق الفيكتوري، حيث أرى أن الحياة تغيرت مع العائلة وأصبحت مليئة بالمشاغل التي تتطلب مني المزيد من الوقت معهم، لذلك اخترت أن يكون هذا موسمي الأخير».



ومن المقرر أن تتواصل منافسات جائزة قيرغزستان الكبرى، يوم غدٍ السبت، بإقامة السباق التأهيلي الرسمي، وسباقي السرعة «السبرينت»، على أن يقام يوم الأحد، السباق الرئيسي وسط ترقب كبير لحسم هوية الفائز في ظل المنافسة المرتفعة بين أقوى سائقي وفرق العالم.