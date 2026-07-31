الإمارات تحافظ على نتائجها المميزة في «عربية الشطرنج» بالقاهرة



واصل لاعبو ولاعبات الإمارات حضورهم القوي في المراكز الأولى، مع ختام الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة.



وحققت اللاعبة عنود عيسى العلامة الكاملة في منافسات تحت 18 عاماً برصيد ثلاث نقاط من 3 جولات، وجاءت زميلتها موزة ناصر الشامسي في المركز الثاني بـ 2.5 نقطة.



وتقاسم اللاعب صقر خميس الصدارة في منافسات تحت 12 عاماً مع المصري عبد الرحمن سامح محققاً العلامة الكاملة برصيد 3 نقاط.



كما حافظت نور راشد على سجلها المثالي في فئة تحت 8 أعوام، بعدما أنهت الجولة الثانية بالعلامة الكاملة، متساوية مع المصرية روميساء كامل والتونسية إيلين حاذق.



وتقدم عبد الرحمن الطاهر مطاردة في الصدارة ضمن منافسات تحت 20 عاماً رافعاً رصيده إلى 2.5 نقطة، في المركز الثاني بفارق نصف نقطة عن المتصدر الأردني أنس خويرة، بينما نجح زايد سلطان الطاهر بحصد نقطتين وضعته في المركز الثامن.



وفي منافسات الشابات تحت 20 عاماً، جاءت اللاعبة أحلام راشد في المركز الرابع برصيد 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المركز الأول، لتبقى ضمن دائرة المنافسة على اللقب.



كما واصل سعود جابر ملاحقة المتصدر في فئة تحت 18 عاماً، رافعاً رصيده إلى 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة، بينما حقق راشد حسين الحمادي الرصيد ذاته في منافسات تحت 14 عاماً، ليقترب بدوره من الصدارة.



وفي منافسات الفتيات تحت 14 عاماً، دخلت ميرة صقر المري دائرة المنافسة على اللقب بعدما رفعت رصيدها إلى 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن المتصدرة، بينما جاءت مريم خليفة القبيسي في المركز الثاني لفئة تحت 12 عاماً برصيد 2.5 نقطة، بفارق نصف نقطة عن الصدارة.