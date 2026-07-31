«منتخب الجودو» يخوض 50 نزالًا في ملتقى طشقند

أعلن اتحاد الإمارات للجودو خوض المنتخب الوطني 50 نزالًا مع المنتخبات المشاركة في الملتقى التدريبي الدولي المقام حاليًا بالمجمع الأولمبي في العاصمة الأوزبكية طشقند، والذي يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد أن الملتقى، الذي ينظمه اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، يشهد مشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات عالمية في مختلف الفئات السنية، إلى جانب نخبة من خبراء التدريب.

وأشار إلى المستويات الفنية المميزة للاعبين المشاركين، وهم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد مسعود، وعبدالرحمن جانيف، وأنس اليماحي، ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي)، ومحمد العويس (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، إن المعايشة الفنية بإشراف الاتحاد الدولي تتيح للاعبي المنتخب فرصة التعلم وتطوير قدراتهم بوجود فريق مميز من المدربين والأبطال العالميين، موضحًا أن الملتقى يعد من أبرز المبادرات التطويرية للاعبي الجودو الشباب، استعدادًا لمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».