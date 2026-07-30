النسخة الثامنة من ماراثون أبوظبي 12 ديسمبر



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم، بالتعاون مع أدنوك، عن تنظيم النسخة الثامنة من ماراثون أبوظبي، على كورنيش أبوظبي في 12 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية المدرجة على أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.



ويأتي تنظيم الماراثون في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، إلى جانب دعم أنماط الحياة الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الرياضة أسلوباً للحياة المستدامة.



ويتضمن الحدث أربعة سباقات تناسب مختلف الفئات، تشمل الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، إضافة إلى سباق 2.5 كيلومتر المخصص للعائلات والأطفال، بما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الحدث.



وضمن الاستعدادات للماراثون، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين تحضيريين يهدفان إلى تمكين العدائين من الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل الحدث الرئيسي؛ إذ يقام السباق الأول في مدينة الظنة يوم 24 أكتوبر لمسافة رئيسية تبلغ 10 كيلومترات، فيما تستضيف مدينة العين يوم 7 نوفمبر السباق التحضيري الثاني لمسافة نصف الماراثون البالغة 21.1 كيلومتراً، بما يتيح للمشاركين فرصة مثالية لاختبار جاهزيتهم البدنية قبل خوض السباق الرسمي.



ومن المتوقع أن يستقطب ماراثون أبوظبي نخبة من العدائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، في ظل السمعة المتميزة التي رسخها الحدث خلال نسخه السابقة على صعيد التنظيم والمنافسة والإقبال المجتمعي.



وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن ماراثون أبوظبي أصبح أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في المنطقة، ويجسد رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع.



وقال إن تنظيم السباقين التحضيريين في الظنة والعين يأتي ضمن استراتيجية المجلس لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية والوصول إلى مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في رفع جاهزية المشاركين وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج في الماراثون الرئيسي.



وأضاف أن الحدث يواصل استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، بفضل ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية رياضية عالمية وخبرات تنظيمية متقدمة، مؤكداً الحرص على تقديم نسخة استثنائية تعكس المكانة الرائدة للإمارة على خريطة الرياضة العالمية.



ومنذ انطلاقته عام 2018، سجل ماراثون أبوظبي نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين، إذ استقطب أكثر من 10 آلاف عداء في نسخته الأولى، قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 16 ألف مشارك في النسخة الثانية عام 2019.



وأُقيمت النسخة الثالثة عام 2021 عقب تأجيلها بسبب جائحة كوفيد19، وشهدت مشاركة نحو 12 ألف عداء وعداءة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما تجاوز عدد المشاركين 20 ألفاً في نسخة عام 2022، وارتفع إلى نحو 25 ألف مشارك في عام 2023.



واستقطبت النسخة السادسة عام 2024 أكثر من 33 ألف مشارك من أكثر من 150 جنسية، فيما سجلت النسخة السابعة مشاركة أرقام تجاوزت 37 ألف عداء وعداءة، بما يعكس المكانة المتنامية للحدث بين أبرز سباقات الجري على الطرق في العالم.



ومن المقرر أن تفتح قرية جماهير ماراثون أبوظبي أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 7 ديسمبر 2026 إيذاناً بانطلاق أسبوع الحدث، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب فعاليات مخصصة للعائلات والشركاء والرعاة، بما يعزز الأجواء الاحتفالية المصاحبة للماراثون.