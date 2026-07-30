المنتخبات المشاركة تبدأ بالتوافد إلى أبوظبي استعداداً لبطولة العالم للجوجيتسو 2026



بدأت الوفود الدولية المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو 2026 بالتوافد إلى العاصمة أبوظبي، قبل انطلاق المنافسات في مبادلة أرينا، يوم السبت المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات القادمين من مختلف أنحاء العالم.



وكانت وفود منتخبات البحرين والفلبين وسنغافورة من أوائل الوفود التي وصلت إلى أبوظبي، فيما يتواصل وصول بقية المنتخبات تباعاً خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من التركيز والترقب مع اقتراب موعد النزالات وبدء العد التنازلي لأحد أبرز استحقاقات الجوجيتسو على الأجندة الدولية.



وتدخل المنتخبات الواصلة المرحلة الأخيرة من التحضير، عبر تدريبات تركز على الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز التركيز الذهني، بما يساعد اللاعبين على دخول المنافسات بإيقاع متوازن وتقديم أفضل مستوياتهم منذ النزالات الأولى.



وتحمل الوفود المشاركة معها طموحات مختلفة، تجمع بين منتخبات تسعى إلى تعزيز حضورها على الساحة العالمية، وأبطال يتطلعون إلى الدفاع عن ألقابهم، ولاعبين يخوضون تجربتهم الأولى في هذا المستوى من المنافسة. ويضفي هذا التنوع بعداً خاصاً على البطولة، التي تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الرياضيين على التعامل مع أساليب ومدارس متعددة خلال فترة زمنية مكثفة.



ورحب يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالوفود التي وصلت إلى أبوظبي، مؤكداً أن حضورها يضفي مزيداً من الزخم على الحدث ويعكس تطلع المنتخبات إلى تقديم مستويات قوية في المنافسات.



وأوضح البطران أن تنوع الدول والمدارس المشاركة يمنح المنافسات قيمة فنية كبيرة، إذ يخوض كل منتخب البطولة بأسلوب مختلف في الإعداد والنزالات، ما يضع اللاعبين أمام تحديات متجددة ويفرض عليهم القدرة على التكيف واتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.



وأضاف أن أهمية هذا التجمع العالمي لا تقتصر على النتائج والميداليات، بل تمتد إلى ما يتيحه من تبادل للخبرات بين اللاعبين والمدربين والحكام، والاطلاع عن قرب على أحدث الاتجاهات الفنية وأساليب التدريب التي تتبعها المنتخبات المتقدمة.



وأشار البطران إلى أن وجود هذه النخبة من الرياضيين في أبوظبي يوفر بيئة تنافسية ثرية، ويمنح المواهب الصاعدة فرصة متابعة أبطال العالم والتعلم من تجاربهم، بما يسهم في رفع سقف الطموح وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة التطور والوصول إلى أعلى المستويات.



ومع تزايد أعداد الوفود الواصلة، بدأت أجواء البطولة تفرض حضورها في العاصمة، وتحولت اللقاءات الأولى بين اللاعبين والمدربين إلى مؤشر مبكر على حجم المنافسة المنتظرة. ويترقب اللاعبون مواجهات قوية أمام نخبة المنافسين، فيما تستعد أسماء جديدة لتسجيل حضورها الأول وترك بصمتها على الساحة العالمية.



وتقام بطولة العالم للجوجيتسو 2026 خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس، إلى جانب كأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً التي تدشن الحدث في اليوم الافتتاحي، قبل أن تتواصل النزالات ضمن بقية الفئات، في مشهد عالمي يجمع أجيالاً متعددة من لاعبي الجوجيتسو تحت سقف واحد.